В Ивано-Франковске завершают строительство двух домов для ВПЛ — 170 семей смогут получить квартиры уже этой осенью. Жилье будет сдаваться полностью готовым к проживанию: с кухнями, сантехникой и стиральными машинами.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Ивано-Франковске пополнится двумя новыми домами — городской голова Руслан Марцинкив сообщил, когда именно 170 семей смогут получить ключи от квартир.

Как сообщает Фиртка, в Ивано-Франковске на финальном этапе находится строительство двух жилых домов для внутренне перемещенных лиц. Заселить 170 семей, среди которых семьи военнослужащих и ветеранов, планируют в конце октября — начале ноября 2026 года.

Дома возводят в рамках программы Европейского Союза, сопровождение которой осуществляет компания НЕФКО. Сейчас завершаются работы по обустройству фасадов и внутренние отделочные работы.

Особенностью нового жилья является то, что квартиры будут полностью готовы к проживанию — с кухнями, сантехникой и даже стиральными машинами. При этом жилье остается в собственности территориальной общины, а ВПЛ получают его во временное пользование.

По словам Марцинкива, приоритет при заселении будут иметь семьи военнослужащих и семьи ветеранов — участников боевых действий, согласно постановлению Кабинета Министров. Сейчас в городе около тысячи внутренне перемещенных лиц уже подали заявки на получение социального жилья.

Что еще обустроят в новом микрорайоне

Кроме жилых домов, в микрорайоне возводят большое противорадиационное укрытие. Во время воздушных тревог им смогут пользоваться и жители новостроек, и люди из окрестных микрорайонов. Также там предусмотрен детский сад.

Марцинкив также сообщил, что совместно с городским головой и начальником военной администрации Мариуполя прорабатывается проект строительства еще двух домов — прежде всего для семей защитников Мариуполя. Речь идет о военнослужащих «Азова» и представителях других бригад, участвовавших в обороне города.

Как получить социальное жилье для ВПЛ в Ивано-Франковске

Чтобы претендовать на социальное жилье, внутренне перемещенные лица должны подать соответствующую заявку в городской совет. По состоянию на август 2026 года в Ивано-Франковске уже зарегистрировано около тысячи заявок от переселенцев.

Приоритетное право на заселение, согласно постановлению правительства, имеют семьи военнослужащих и семьи ветеранов — участников боевых действий. Жилье предоставляется во временное пользование без права приватизации — оно остается в собственности территориальной общины.

Городской голова также выступил за возвращение на законодательном уровне паевого участия застройщиков. Это позволило бы направлять часть квартир от новостроек — хотя бы 4% — на нужды военнослужащих и ВПЛ без привлечения значительных бюджетных средств.

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