Министерство цифровой трансформации усиливает контроль за бронированием работников в IT-секторе. Компании обяжут подавать данные об увольнении забронированных специалистов в течение 72 часов через портал "Дія", а с 1 сентября вступят в силу новые критерии подтверждения статуса критически важного предприятия.

Бронирование работников и статус критичности предприятия претерпят существенные изменения — Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало усиление контроля за тем, как IT-компании используют механизм бронирования от мобилизации. О новых правилах и проверках в интервью профильному изданию DOU рассказала министр цифровой трансформации Оксана Ферчук.

По словам главы Минцифры, наибольшее внимание сейчас приковано именно к IT-сектору. Причина — расхождения между реальным количеством работников в штате компаний и списками забронированных, которые возникают из-за сокращений или увольнений. Этот вопрос уже детально обсудили с представителями IT-бизнеса и профильными ассоциациями.

Типичная схема выглядит так: компания получает квоту на бронирование под свой штат, но впоследствии сокращает часть людей. Если после увольнения специалистов компания не обновляет данные, количество забронированных начинает превышать допустимый процент от реальной численности персонала — возникают так называемые «бумажные» работники. Государство теперь легко выявляет такие несоответствия благодаря автоматическому сопоставлению данных в цифровых реестрах.

72 часа на уведомление: новый жесткий дедлайн

Кадровикам IT-компаний придется работать значительно быстрее. Информация об увольнении или приеме забронированного сотрудника должна попасть в Единый реестр военнообязанных в течение 72 часов. Передавать эти сведения можно непосредственно через портал «Дія» в онлайн-формате.

Увольнение забронированного специалиста — это больше не просто внутренний приказ компании. Оно мгновенно аннулирует его отсрочку от мобилизации и меняет баланс квот предприятия. Если компания вовремя не сообщит о кадровых изменениях, она рискует оказаться в ситуации, когда формально забронированных больше, чем разрешено законом.

Что изменится с 1 сентября

Еще один критический момент — подтверждение статуса критически важного предприятия. Критерии для его получения уже пересмотрели, и с сентября вступили в силу новые требования. Если компания не сможет подтвердить свой статус по обновленным правилам, она автоматически потеряет право предоставлять отсрочку своим специалистам.

В Минцифре подчеркивают: бизнесу больше не удастся один раз оформить бронирование и забыть об этом. Нужно постоянно поддерживать кадровый учет в актуальном состоянии — дальнейшие правила будут зависеть от потребностей фронта и хода войны. В то же время о полной отмене отсрочек для айтишников речь пока не идет — власть стремится лишь закрыть лазейки для злоупотреблений.

Что делать IT-компаниям уже сейчас

Во-первых, проверить актуальность данных обо всех забронированных сотрудниках во внутреннем учете. Во-вторых, настроить процесс оперативного информирования о любых кадровых изменениях через портал «Дія» — помня о 72-часовом лимите. В-третьих, заранее ознакомиться с обновленными критериями критичности и подготовить документы для подтверждения статуса, чтобы не потерять право на бронирование после 1 сентября.

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