Міністерство цифрової трансформації посилює контроль за бронюванням працівників в IT-секторі. Компанії зобов'яжуть подавати дані про звільнення заброньованих фахівців протягом 72 годин через портал "Дія", а з 1 вересня набудуть чинності нові критерії підтвердження статусу критично важливого підприємства.

Бронювання працівників та статус критичності підприємства зазнають суттєвих змін — Міністерство цифрової трансформації України анонсувало посилення контролю за тим, як IT-компанії використовують механізм бронювання від мобілізації. Про нові правила та перевірки в інтерв'ю профільному виданню DOU розповіла міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук.

За словами очільниці Мінцифри, найбільше уваги зараз прикуто саме до IT-сектору. Причина — розбіжності між реальною кількістю працівників у штаті компаній та списками заброньованих, які виникають через скорочення чи звільнення кадрів. Це питання вже детально обговорили з представниками IT-бізнесу та профільними асоціаціями.

Типова схема виглядає так: компанія отримує квоту на бронювання під свій штат, але згодом скорочує частину людей. Якщо після звільнення фахівців компанія не оновлює відомості, кількість заброньованих починає перевищувати допустимий відсоток від реальної чисельності персоналу — виникають так звані «паперові» працівники. Держава тепер легко виявляє такі невідповідності завдяки автоматичному зіставленню даних у цифрових реєстрах.

72 години на сповіщення: новий жорсткий дедлайн

Кадровикам IT-компаній доведеться працювати значно швидше. Інформація про звільнення чи прийом заброньованого співробітника має потрапити до Єдиного реєстру військовозобов'язаних протягом 72 годин. Передавати ці відомості можна безпосередньо через портал «Дія» в онлайн-форматі.

Звільнення заброньованого фахівця — це більше не просто внутрішній наказ компанії. Воно миттєво анулює його відстрочку від мобілізації та змінює баланс квот підприємства. Якщо компанія вчасно не повідомить про кадрові зміни, вона ризикує опинитися в ситуації, коли формально заброньованих більше, ніж дозволено законом.

Що зміниться з 1 вересня

Ще один критичний момент — підтвердження статусу критично важливого підприємства. Критерії для його отримання вже переглянули, і з вересня набрали чинності нові вимоги. Якщо компанія не зможе підтвердити свій статус за оновленими правилами, вона автоматично втратить право надавати відстрочку своїм фахівцям.

У Мінцифрі наголошують: бізнесу більше не вдасться один раз оформити бронювання і забути про це. Потрібно постійно підтримувати кадровий облік в актуальному стані — подальші правила залежатимуть від потреб фронту та перебігу війни. Водночас про повне скасування відстрочок для айтівців наразі не йдеться — влада прагне лише закрити лазівки для зловживань.

Що робити IT-компаніям уже зараз

По-перше, перевірити актуальність даних про всіх заброньованих співробітників у внутрішньому обліку. По-друге, налаштувати процес оперативного інформування про будь-які кадрові зміни через портал «Дія» — пам'ятаючи про 72-годинний ліміт. По-третє, заздалегідь ознайомитися з оновленими критеріями критичності та підготувати документи для підтвердження статусу, щоб не втратити право на бронювання після 1 вересня.

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