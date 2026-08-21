Ветерани та ветеранки на Київщині можуть отримати офіційний документ про професійну кваліфікацію без повторного проходження повного курсу навчання — у Київській обласній військовій адміністрації пояснили покроковий механізм.

Допомога ветеранам у Київській області поповнилася ще одним важливим інструментом — відтепер захисники й захисниці можуть офіційно підтвердити свій професійний досвід, набутий під час служби, роботи чи самоосвіти, без необхідності знову сідати за парту та проходити повний курс навчання.

Як повідомляє Київська обласна військова адміністрація з посиланням на Міністерство у справах ветеранів, держава продовжує розширювати можливості працевлаштування для ветеранів, ветеранок війни, людей, які мають особливі заслуги перед Україною, членів їхніх сімей, а також членів сімей загиблих захисників.

Ключова особливість нового механізму — кваліфікаційні центри не навчають, а лише перевіряють і підтверджують компетенції, здобуті людиною раніше. Це означає, що ветерану не доведеться витрачати місяці на повторне освоєння професії, якою він фактично вже володіє.

Підтвердити можна знання та навички, отримані як в Україні, так і за кордоном — через практичний досвід, самоосвіту або попередню роботу за фахом. За результатами оцінювання видається сертифікат державного зразка, що дозволяє офіційно працевлаштуватися за підтвердженою кваліфікацією.

Як підтвердити професійний досвід: покрокова інструкція

Перший крок — обрати професійну кваліфікацію, досвід у якій ви хочете підтвердити. Повний перелік доступний у Реєстрі кваліфікацій на сайті Національного агентства кваліфікацій.

Другий крок — знайти акредитований кваліфікаційний центр, який здійснює присвоєння або підтвердження обраної професійної кваліфікації. Перелік таких центрів опубліковано на офіційних ресурсах: data.nqa.gov.ua/qualification-centers та register.nqa.gov.ua/uk/centers.

Третій крок — звернутися до місцевого підрозділу з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання. Заяву разом із необхідним пакетом документів можна подати як у паперовій, так і в електронній формі.

Якщо документи відповідають визначеним законодавством критеріям, підрозділ укладає тристоронній договір між ветераном, кваліфікаційним центром та державою. Після цього центр проводить теоретичну та практичну перевірку знань і вмінь.

У разі успішного проходження оцінювання ветеран отримує сертифікат про присвоєння або підтвердження професійної кваліфікації — цей документ відкриває шлях до офіційного працевлаштування без додаткового навчання.

За додатковою інформацією та допомогою в оформленні можна звернутися до фахівців із супроводу ветеранів, які працюють у кожній громаді Київської області.

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