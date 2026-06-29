В Киевской области доступно бесплатное жилье для ВПЛ, что позволяет людям найти безопасное убежище на любой срок.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предлагает варианты для женщин, семей, престарелых и тех, кто имеет животных, сообщает Politeka.

Платформа "Помогай" объединяет неравнодушных людей, которые готовы принять потерявших дом на безвозмездной основе в Украине или за рубежом.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области организовано так, чтобы жители чувствовали себя в безопасности и имели доступ к базовым условиям для жизни.

В Киеве предлагают отдельную комнату в частном доме с возможностью питания для чистоплотной и уравновешенной женщины или женщины ВПЛ.

В этом случае бесплатное жилье в Киевской области предоставляется без денежной оплаты с умеренным участием в быту дома. Рассматривают женщину до 40 лет, возможный вариант с ребенком от 3 лет.

В Процево также предоставляют дом для женщин, семей без детей и мужчин. Размещение предлагается на любой срок, на территории закрытого комплекса с видеонаблюдением по периметру.

Жители получают две комнаты, отдельную кухню, туалет, душ, стиральную машину и интернет. Для проживания необходимы рабочие или помощники по территории и садоводы с соответствующей заработной платой.

В Боровой предлагают проживание для женщин, престарелых и тех, кто имеет животных. Частное здание оборудовано санузлом, бытовой техникой, газовым отоплением и стабильным интернетом.

Есть альтернативные источники отопления и земельный участок. Дом расположен рядом с остановкой общественного транспорта, откуда до Киева можно добраться за 30-40 минут, а неподалеку есть лес, река и каскад прудов.

Источник: Допомогай

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