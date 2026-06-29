В Київській області доступне безкоштовне житло для ВПО, що дозволяє людям знайти безпечний притулок на будь-який термін.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області пропонує варіанти для жінок, сімей, людей похилого віку та тих, хто має тварин, повідомляє Politeka.

Платформа "Допомагай" об’єднує небайдужих людей, які готові прийняти тих, хто втратив дім, на безоплатній основі в Україні або за кордоном.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області організоване так, щоб мешканці відчували себе в безпеці та мали доступ до базових умов для життя.

У Києві пропонують окрему кімнату у приватному будинку з можливістю харчування для охайної та врівноваженої жінки або жінки ВПО.

У цьому випадку безкоштовне житло в Київській області надається без грошової оплати, з помірною участю у побуті будинку. Розглядають жінку до 40 років, можливий варіант з дитиною від 3 років.

У Процеві також надають будинок для жінок, сімей без дітей та чоловіків. Проживання пропонується на будь-який термін, на території закритого комплексу з відеонаглядом по периметру.

Мешканці отримують дві кімнати, окрему кухню, туалет, душ, пральну машину та інтернет. Для проживання потрібні робітники або помічники по території та садівники з відповідною заробітною платою.

У Боровій пропонують проживання для жінок, людей похилого віку та тих, хто має тварин. Приватний будинок обладнаний санвузлом, побутовою технікою, газовим опаленням та стабільним інтернетом.

Є альтернативні джерела опалення та земельна ділянка. Будинок розташований поруч із зупинкою громадського транспорту, звідки до Києва можна дістатися за 30-40 хвилин, а неподалік є ліс, річка та каскад ставків.

Джерело: Допомогай

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