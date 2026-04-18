Об этом сообщают территориальные общества со ссылкой на данные «Киевских региональных электросетей».

В ряде населенных пунктов Киевской области 19 апреля запланированы графики отключения света в связи с проведением плановых работ на сетях. Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с графиками обесточений, чтобы учесть возможные перебои с электроснабжением и организовать свои повседневные дела.

В пределах Переяславской территориальной громады запланированы отключения. Однако они коснутся только села Гайшин и будут действовать с 08:30 до 20:00 по следующим адресам:

Гайова — 47

Переясливська — 35

Покровська — 4, 10, 13, 14, 14А, 14В, 16, 17-Д, 18а, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28

Польова — 32

Садова — 37, 39, 41, 43, 45

Стаднийчука Ивана — 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47

Шевченка Тараса — 1.

С целью обеспечения стабильной работы электросетей и предотвращения возможных аварий проведут профилактические работы на территории Великодимерской общины. В связи с этим в ряде населенных пунктов общины временно будет прекращено электроснабжение с 09:00–19:00 в селе Гоголив. Обесточат такие улицы:

Артема — 19В

Возеднання — 0, 4, 6, 7

Воззеднання — 11

Жердовська — 19, 21, 22, 24, 26, 28А, 30, 32, 34, 36

Зоряна — 2А, 4, 6, 6А

Квитнева — 0032, 8

Кильцева — 25, 27

Орлыка Пылыпа — 22, 24, 28, 45, 47, 49, 51, 53

Хутирська — 3, 5, 6, 7, 8А, 9, 9а, 10, 37А

Яворныцького Дмытра — 0029

Гринченка Борыса — 1, 1А/2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 12

Замкова

Носовградська — 3, 5А, 7, 16, 16А

Русановыча — 3А

Франка — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19.

