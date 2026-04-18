У низці населених пунктів у Київській області 19 квітня заплановано графіки відключення світла у зв’язку з проведенням планових робіт на мережах.

Графіки відключення світла у Київській області на 19 квітня, в неділю, торкнуться частини населених пунктів, адже енергетики будуть проводити важливі роботи.

Про це повідомляють територіальні громади з посиланням на дані «Київських регіональних електромереж».

У низці населених пунктів у Київській області 19 квітня заплановано графіки відключення світла у зв’язку з проведенням планових робіт на мережах. Жителям рекомендують заздалегідь ознайомитися з графіками знеструмлень, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і відповідно організувати свої повсякденні справи.

Мешканцям рекомендують врахувати заплановані обмеження та заздалегідь підготуватися до тимчасової відсутності електроенергії.

В межах Переяславська територіальна громада заплановані вимкнення. Проте вони торкнуться лише села Гайшин та будуть діяти з 08:30 до 20:00 години за такими адресами:

Гайова — 47

Переяслівська — 35

Покровська — 4, 10, 13, 14, 14А, 14В, 16, 17-Д, 18а, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28

Польова — 32

Садова — 37, 39, 41, 43, 45

Стаднійчука Івана — 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47

Шевченка Тараса — 1.

З метою забезпечення стабільної роботи електромереж та запобігання можливим аваріям проведуть профілактичні роботи на території Великодимерської громади. У зв’язку з цим у низці населених пунктів громади тимчасово буде припинено електропостачання з 09:00–19:00 години в селі Гоголів. Знеструмлять такі вулиці:

Артема — 19В

Воз’єднання — 0, 4, 6, 7

Возз’єднання — 11

Жердовська — 19, 21, 22, 24, 26, 28А, 30, 32, 34, 36

Зоряна — 2А, 4, 6, 6А

Квітнева — 0032, 8

Кільцева — 25, 27

Орлика Пилипа — 22, 24, 28, 45, 47, 49, 51, 53

Хутірська — 3, 5, 6, 7, 8А, 9, 9а, 10, 37А

Яворницького Дмитра — 0029

Грінченка Бориса — 1, 1А/2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 12

Замкова

Носовградська — 3, 5А, 7, 16, 16А

Русановича — 3А

Франка — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19.

