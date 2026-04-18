Графіки відключення світла у Київській області на 19 квітня, в неділю, торкнуться частини населених пунктів, адже енергетики будуть проводити важливі роботи, пише Politeka.net.
Про це повідомляють територіальні громади з посиланням на дані «Київських регіональних електромереж».
У низці населених пунктів у Київській області 19 квітня заплановано графіки відключення світла у зв’язку з проведенням планових робіт на мережах. Жителям рекомендують заздалегідь ознайомитися з графіками знеструмлень, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і відповідно організувати свої повсякденні справи.
Мешканцям рекомендують врахувати заплановані обмеження та заздалегідь підготуватися до тимчасової відсутності електроенергії.
В межах Переяславська територіальна громада заплановані вимкнення. Проте вони торкнуться лише села Гайшин та будуть діяти з 08:30 до 20:00 години за такими адресами:
- Гайова — 47
- Переяслівська — 35
- Покровська — 4, 10, 13, 14, 14А, 14В, 16, 17-Д, 18а, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28
- Польова — 32
- Садова — 37, 39, 41, 43, 45
- Стаднійчука Івана — 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47
- Шевченка Тараса — 1.
З метою забезпечення стабільної роботи електромереж та запобігання можливим аваріям проведуть профілактичні роботи на території Великодимерської громади. У зв’язку з цим у низці населених пунктів громади тимчасово буде припинено електропостачання з 09:00–19:00 години в селі Гоголів. Знеструмлять такі вулиці:
- Артема — 19В
- Воз’єднання — 0, 4, 6, 7
- Возз’єднання — 11
- Жердовська — 19, 21, 22, 24, 26, 28А, 30, 32, 34, 36
- Зоряна — 2А, 4, 6, 6А
- Квітнева — 0032, 8
- Кільцева — 25, 27
- Орлика Пилипа — 22, 24, 28, 45, 47, 49, 51, 53
- Хутірська — 3, 5, 6, 7, 8А, 9, 9а, 10, 37А
- Яворницького Дмитра — 0029
- Грінченка Бориса — 1, 1А/2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 12
- Замкова
- Носовградська — 3, 5А, 7, 16, 16А
- Русановича — 3А
- Франка — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Київській області: українцям показали нові варіанти розміщення.
Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Київській області: жителя було оголошено про проблему.
Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми передбачені у квітні та хто не може отримати гроші.