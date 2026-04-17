Графики отключения света в Киевской области на 18 апреля вводятся из-за плановых и профилактических работ, запланированных на субботу, пишет Politeka.net.

Об этом сообщают территориальные общества со ссылкой на данные «Киевских региональных электросетей».

Графики отключения света в Киевской области на 18 апреля вводятся с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в электрических сетях. В этот день будут проводить профилактические работы в пределах Переяславской территориальной громады. Именно поэтому исчезнет электричество с 08:30–20:00 часов в городе Переяслав на улицах:

Героив Украины — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 6Б, 7/1, 7/2, 8, 8А, 9, 10А, 10Б, 10В, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28

Гимназийна — 24

Козынська — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26

Марковыча Опанаса — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33

Небеснои Сотни — 33, 35, 39, 44, 44А, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 53А, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 71, 74

Професийна — 42

Шевченка Тараса — 34

пров. 1-ий Професийный — 1, 2

пров. Береговый — 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15.

В тот же период, с 08:30–20:00 , не будет электричества в селе Гайшын по следующим адресам:

Гайова — 47

Переясливська — 35

Покровська — 4, 10, 13, 14, 14А, 14В, 16, 17-Д, 18а, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28

Польова — 32

Садова — 37, 39, 41, 43, 45

Стаднийчука Ивана — 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47

Шевченка Тараса — 1.

С 08:00 до 20:00 в рамках Дмитровской сельской территориальной громады будут проводить работы, направленные на повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварийных ситуаций.

В этой связи в ряде населенных пунктов временно отсутствует электроснабжение.

В селе Шпытькы

В селе Бузова без света останутся дома по следующим адресам: Жытня, 1; Калынова, 2А; Каштанова, 13, 15; Центральна, 1, 1А, 1-З, 2, 2А, 15, 15/1, 15В, 15Г, 15Д, 15Ж, 15З, 17, 17/4, 17/8, 17/10, 19Г, 23А, 66А, 84, 104, 120, 132, 153, 200, 202;

В селе Любымивка электроснабжение отсутствует по адресам: Киевская, 90А и Польова, 6-А.

