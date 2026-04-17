Графіки відключення світла у Київській області на 18 квітня вводяться через планові та профілактичні роботи, що заплановані на суботу, пише Politeka.net.

Про це повідомляють територіальні громади з посиланням на дані «Київських регіональних електромереж».

Графіки відключення світла у Київській області на 18 квітня вводяться з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах. Цього дня будуть проводити профілактичні роботи в межах Переяславська територіальна громада. Саме через це зникне електрика з 08:30–20:00 години у місті Переяслав на вулицях:

Героїв України — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 6Б, 7/1, 7/2, 8, 8А, 9, 10А, 10Б, 10В, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28

Гімназійна — 24

Козинська — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26

Марковича Опанаса — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33

Небесної Сотні — 33, 35, 39, 44, 44А, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 53А, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 71, 74

Професійна — 42

Шевченка Тараса — 34

пров. 1-ий Професійний — 1, 2

пров. Береговий — 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15.

У той же самий період, з 08:30–20:00 години, не буде електрики в селі Гайшин за такими адресами:

Гайова — 47

Переяслівська — 35

Покровська — 4, 10, 13, 14, 14А, 14В, 16, 17-Д, 18а, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28

Польова — 32

Садова — 37, 39, 41, 43, 45

Стаднійчука Івана — 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47

Шевченка Тараса — 1.

З 08:00 до 20:00 у межах Дмитрівської сільської територіальної громади будуть проводити роботи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання і запобігання аварійним ситуаціям.

У зв’язку з цим у низці населених пунктів тимчасово буде відсутнє електропостачання.

У селі Шпитьки

У селі Бузова без світла залишаться будинки за такими адресами: Житня, 1; Калинова, 2А; Каштанова, 13, 15; Центральна, 1, 1А, 1-З, 2, 2А, 15, 15/1, 15В, 15Г, 15Д, 15Ж, 15З, 17, 17/4, 17/8, 17/10, 19Г, 23А, 66А, 84, 104, 120, 132, 153, 200, 202; Шевченка, 24А.

У селі Любимівка електропостачання буде відсутнє за адресами: Київська, 90А та Польова, 6-А.

