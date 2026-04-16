В связи с выполнением плановых работ в ряде населенных пунктов в Киевской области 17 апреля будут продолжаться графики отключения света.

Графики отключения света в Киевской области на 17 апреля вводятся в нескольких населенных пунктах, однако они носят лишь временный характер, пишет Politeka.net.

Как сообщают территориальные общества со ссылкой на данные «Киевских региональных электросетей», ограничения связаны с проведением плановых и профилактических работ на энергетической инфраструктуре.

В связи с выполнением плановых работ в ряде населенных пунктов области 17 апреля будет временно приостановлена ​​подача электроэнергии. Жителям советуют заранее учесть возможные неудобства и спланировать свой день с учетом графиков отключений.

Калиновский поссовет предупредил о дополнительных ограничениях. Они будут продолжаться из-за профилактических работ в пределах населенного пункта Калынивка. Выключать свет с 06:00 до 17:00 по таким улицам:

Польова, Васылькивська, Зоряна, Индустриальна, Каденюка, Калынова, Кыивська, Лысенка, Лисова, Промыслова, Садова, Стуса, Украинкы Леси, Центральна, Яблунева, пров. Сонячный, пров. Центральный.

Переяславское территориальное общество сообщило о плановых отключениях в городе Переяслав. Выключения будут продолжаться с 08:30 до 20:00 на таких улицах:

Благовисна — 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2в, 3, 30, 30А, 31, 33, 35, 37, 37А, 39, 4, 41, 43, 45, 5, 6, 7, 8, 9

Героив Днипра — 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 5

Небеснои Сотни — 1, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 1А, 1цвет.маг, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 2б, 30, 31, 32, 34, 34А, 34В, 36, 38, 4, 5, 7, 8

Хмельныцького Богдана — 100, 100-а, 100-а п.7, 102, 102/поз. 5, 102насин, 104, 121A, 123, 123а, 125, 127, 129, 129/1, 131, 131А, 131В, 133, 137/зуп.РЦЛ, 68/а, 88, 90, 92, 96А, 98, 98А

Шкильна — 46, 48, 52, 52 п. 3/1, 52 поз.2, 52/2, 62Б

пров. Горыстый — 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 9

пров. Узькый — 14, 17.

Последние новости Украины:

