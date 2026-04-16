У зв’язку з виконанням планових робіт у низці населених пунктів у Київській області області 17 квітня триватимуть графіки відключення світла.

Як повідомляють територіальні громади з посиланням на дані «Київських регіональних електромереж», обмеження пов’язані з проведенням планових та профілактичних робіт на енергетичній інфраструктурі.

Калинівська селищна рада попередила про додаткові обмеження. Вони триватимуть через профілактичні роботи в межах населеного пункту Калинівка. Вимикатимуть світло з 06:00 до 17:00 години за такими вулицями:

Польова, Васильківська, Зоряна, Індустріальна, Каденюка, Калинова, Київська, Лисенка, Лісова, Промислова, Садова, Стуса, Українки Лесі, Центральна, Яблунева, пров. Сонячний, пров. Центральний.

Переяславська територіальна громада повідомила про планові вимкнення у місті Переяслав. Вимкнення триватимуть з 08:30 до 20:00 години на таких вулицях:

Благовісна — 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2в, 3, 30, 30А, 31, 33, 35, 37, 37А, 39, 4, 41, 43, 45, 5, 6, 7, 8, 9

Героїв Дніпра — 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 5

Небесної Сотні — 1, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 1А, 1квіт.маг, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 2б, 30, 31, 32, 34, 34А, 34В, 36, 38, 4, 5, 7, 8

Хмельницького Богдана — 100, 100-а, 100-а п.7, 102, 102/поз. 5, 102насін, 104, 121A, 123, 123а, 125, 127, 129, 129/1, 131, 131А, 131В, 133, 137/зуп.РЦЛ, 68/а, 88, 90, 92, 96А, 98, 98А

Шкільна — 46, 48, 52, 52 п. 3/1, 52 поз.2, 52/2, 62Б

пров. Гористий — 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 9

пров. Узький — 14, 17.

