В Киевской области 15 апреля будут действовать графики временного отключения света.

Графики отключения света в Киевской области на 15 апреля вводятся на десятках улиц в отдельных населённых пунктах региона, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных «Київські регіональні електромережи».

С целью повышения стабильности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в электросетях в регионе будут проводиться плановые профилактические работы. В этой связи в Киевской области на 15 апреля будут действовать графики временного отключения света.

Из-за выполнения данных работ будет отключение электроэнергии с 08:30–20:00 в городе Переяслав на следующих улицах:

Айвазовського Ивана — 29; 30; 31; 32; 33

Котляревського Ивана — 50; 52; 54

Левадна — 21; 23; 25; 25А; 27; 38; 40; 42; 44; 48А; 50; 50А; 52; 54

Молодижна — 15

Сеныци Павла — 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 51; 53; 55

Соборна — 25; 27; 29; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 43

Шолом-Алейхема — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

пров. Котляревського Ивана — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20.

Также ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети» будет проводить работы с целью повышения надежности электроснабжения, уменьшения риска аварий и обеспечения стабильной работы энергосистемы региона. Период отключений: с 08:00 до 20:00. В настоящее время возможны обесточения в отдельных населенных пунктах:

г. Обухив по следующим адресам: ул. Кыивська: 101, 103, 104, 166, 168, 170, 176, 176а

с. Гуривщына адрес: ул. Благовисна, 1.

