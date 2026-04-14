У Київській області на 15 квітня діятимуть графіки тимчасового відключення світла.

Графіки відключення світла у Київській області на 15 квітня вводяться на десятках вулиць в окремих населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

З метою підвищення стабільності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у електромережах у регіоні проводитимуться планові профілактичні роботи. У зв’язку з цим у Київській області на 15 квітня діятимуть графіки тимчасового відключення світла.

Через виконання даних робіт буде відключення електроенергії з 08:30–20:00 години в місті Переяслав на таких вулицях:

Айвазовського Івана — 29; 30; 31; 32; 33

Котляревського Івана — 50; 52; 54

Левадна — 21; 23; 25; 25А; 27; 38; 40; 42; 44; 48А; 50; 50А; 52; 54

Молодіжна — 15

Сениці Павла — 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 51; 53; 55

Соборна — 25; 27; 29; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 43

Шолом-Алейхема — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

пров. Котляревського Івана — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20.

Також ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» проводитиме роботи з метою підвищення надійності електропостачання, зменшення ризику аварій та забезпечення стабільної роботи енергосистеми регіону. Період відключень: з 08:00 до 20:00. У цей час можливі знеструмлення в окремих населених пунктах:

м. Обухів за такими адресами: вул. Київська: 101, 103, 104, 166, 168, 170, 176, 176а

с. Гурівщина адреса: вул. Благовісна, 1.

