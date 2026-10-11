Скорпіонам цього тижня варто уважно стежити за дрібницями на початку тижня та тримати емоції під контролем у вихідні.

Тиждень з 12 по 18 жовтня обіцяє Скорпіонам кілька несподіваних поворотів. Свій прогноз на цей період опублікувало видання Horoscope.com, і воно радить бути особливо уважними саме на початку тижня.

Робота і фінанси

У понеділок варто звернути увагу на деталі, які можуть здаватися незначними. Саме така дрібниця здатна перетворитися на серйозну справу і вплинути на те, чи вдасться довести проєкт до успіху. Якщо у робочому питанні фігурують чужі гроші або чиїсь інтереси, краще перевірити все двічі: власні втрати завжди легше контролювати, ніж чужі. У середу та четвер ситуація складеться на вашу користь — є хороші шанси отримати саме той результат, на який ви розраховували, тож варто використати цей момент для перемовин чи важливих рішень.

Стосунки

У родинних і дружніх справах цього тижня краще менше контролювати процес і більше довіряти іншим. Якщо хтось пропонує власний план на вечір чи спільну зустріч — не варто наполягати на своєму варіанті. Відпустивши контроль над дрібними побутовими рішеннями, ви можете приємно здивуватися тим, що з цього вийде. Це стосується і планування спільного відпочинку: гнучкість цього тижня працює на вас краще, ніж звична для Скорпіонів твердість.

Здоров'я та енергія

Емоційний фон тижня нестабільний, особливо у вихідні. Складнощі, з якими можете зіткнутися в суботу чи неділю, здебільшого пов'язані з власною гордістю та небажанням поступатися. Варто заздалегідь налаштуватися на спокійний тон у спілкуванні й не загострювати конфлікти через принцип. Невеликий відпочинок напередодні вихідних допоможе зберегти рівновагу і не витрачати енергію на зайві суперечки.

Найкращі дні тижня

Найвдалішими днями тижня стають середа та четвер — саме тоді обставини складаються на вашу користь і є шанс отримати бажане. А ось у вихідні, суботу та неділю, варто діяти обережніше й стежити за власними емоціями, щоб не зіпсувати гарний настрій через зайву впертість.