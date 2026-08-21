Після російських ударів по логістичних центрах на початку серпня у київських супермаркетах з'явилися напівпорожні полиці з табличками «Цей товар знищила Росія». У торговельних мережах пояснили причини перебоїв і назвали дату, коли асортимент повністю відновиться.

Перебої з постачанням продуктів у Київській області тривають уже понад два тижні — після російського ракетного удару в ніч проти 5 серпня по логістичних та розподільчих центрах частина торговельних мереж досі не може повністю відновити асортимент. Як повідомляє Радіо Свобода, у деяких столичних магазинах покупці бачать порожні полиці з табличками «Цей товар знищила Росія».

Під час нічної атаки постраждали логістичний центр мережі «Новус» та розподільчі центри компанії «Фоззі груп». Унаслідок обстрілу загинули шестеро співробітників «Фоззі груп». За підрахунками Forbes Україна, Росія знищила близько 400 тисяч квадратних метрів складських приміщень — це площа приблизно 56 футбольних полів.

У перші дні після удару ситуація була найгострішою: у київських супермаркетах виникли проблеми з крупами, макаронами, яйцями, м'ясом та молочними продуктами. Частина покупців помітила зникнення звичних товарів, однак паніки в магазинах не спостерігалося. «Я дуже люблю йогурти, великі. Ось їх не було. Але я родом із 90-х. Навіть якщо зникне пара якихось продуктів, ми це все переживемо нормально!» — розповіла одна з киянок.

У мережі «Фора» повідомили, що ситуація значно покращилася порівняно з першими днями після атаки. «Овочі та фрукти повернулися на полиці, поступово відновлюється й решта асортименту. Компанія швидко перебудовує постачання: частину товарів нам тепер привозять напряму постачальники, для інших змінили маршрути доставки», — зазначили в мережі. Там також попередили, що поки нова система налаштовується, іноді можуть бути перебої з окремими товарами — сьогодні чогось немає, а завтра воно вже знову на полиці.

У Міністерстві аграрної політики наголошують: ідеться не про дефіцит продовольства в країні, а про тимчасові логістичні збої. Економіст Олег Пендзин пояснив: «Про який дефіцит може йтися, якщо Україна є великим виробником аграрної продукції? Загальне виробництво значно перевищує внутрішнє споживання. Наприклад, Україна виготовляє 4 млн тонн соняшникової олії на рік, при тому що внутрішнє споживання становить 350 тисяч».

Щодо можливого зростання цін через логістичні проблеми, український інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що суттєвого впливу не буде. «Ми не очікуємо, що це вплине на ціни. Безумовно, ціновий тиск і так присутній, але він стандартно високий», — зазначив він.

Коли полиці знову наповняться

У торговельних мережах пообіцяли повністю стабілізувати ситуацію до 24 серпня. В уряді України тим часом шукають рішення, як допомогти бізнесу побудувати нову логістику. Серед можливих варіантів — заміна великих розподільчих центрів мережею дрібних хабів, а також логістика «на колесах», за якої товари доставлятимуться в магазини напряму від виробників, оминаючи тривале зберігання на складах.

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