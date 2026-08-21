У тимчасових прихистках Харкова для ВПО діє комплексна програма — від психологічної підтримки до навчання фінансової грамотності та облаштування спільного простору. За дев'ять місяців допомогу отримали 200 людей із 93 родин.

Грошова допомога для переселенців у Харківській області — не єдиний формат підтримки, яку отримують внутрішньо переміщені особи. У тимчасових прихистках Харкова для ВПО діє комплексна програма, що допомагає людям не просто вижити, а будувати життя наново — із психологічною підтримкою, навчанням і реальною участю в облаштуванні спільного простору.

Проєкт «Посилення стійкості мешканок і мешканців колективних центрів у Харкові» реалізується ООН Жінки в Україні спільно з ГО «Платформа Єднання» за фінансової підтримки урядів Швеції та Латвії. Як повідомляє «Накипіло», перша фаза проєкту тривала дев'ять місяців — із жовтня 2025-го до червня 2026 року — й охопила три локації, де мешкають близько 800 переселенців.

За цей час 200 людей із 93 родин отримали індивідуальний супровід кейс-менеджерів. 155 мешканців долучилися до групових психосоціальних занять, 99 — до груп самоврядування. 115 жінок завершили навчання з фінансової грамотності та самозарадності, 42 учасниці опанували швейну майстерність, а ще 80 людей отримали менторську підтримку. Крім того, 69 жінок і дівчат у складних життєвих обставинах отримали сертифікати на невідкладні потреби: засоби гігієни, дитячі товари, ковдри, ліхтарі та павербанки.

Психосоціальна підтримка: простір, де чують біль

Одним із ключових напрямків роботи стали групи психосоціальної підтримки. Команда проєкту не чекала, поки мешканці звернуться самостійно, а виходила безпосередньо до місць проживання людей. Для багатьох це був перший крок до того, щоби поділитися пережитим.

Серед учасниць — Катерина з Дворічної Куп'янського району. Після початку повномасштабного вторгнення вона вісім днів провела в погребі без можливості вийти назовні, а згодом втратила житло — її будинок зруйнований ущент. «Ми трохи відволікаємося від страшних спогадів. Це допомагає жити далі», — розповідає жінка про групові зустрічі. Сьогодні Катерина разом із сином мешкає в тимчасовому прихистку й поступово відновлює внутрішню рівновагу.

Окремо працювали «Жіночі кола» та зустрічі з позитивного батьківства. Учасниці могли говорити про страх, втому, сімейні конфлікти чи просто бути присутніми без необхідності розповідати більше, ніж вони готові. За підсумками проєкту команда відзначила: груповий формат часто ставав менш стигматизуючим способом почати отримувати психосоціальну допомогу, ніж індивідуальне звернення до фахівця.

Як знайти подібні програми підтримки

Переселенці, які мешкають у тимчасових прихистках Харкова та області, можуть звертатися за інформацією про доступні програми до адміністрації свого місця тимчасового проживання, до місцевих центрів соціальних служб або до громадських організацій, що працюють із ВПО. Більшість таких ініціатив реалізуються міжнародними та українськими гуманітарними організаціями й не потребують спеціальних документів, окрім довідки ВПО. Важливо не залишатися наодинці — підтримка поруч, варто лише запитати.

Від отримувача допомоги — до лідера спільноти

Другим великим напрямком проєкту стала участь мешканців в управлінні спільним простором. У трьох колективних центрах працювали групи самоврядування, до яких долучилися 99 переселенців. Вони самі визначали, чого бракує у просторі, обговорювали рішення та брали участь у їхній реалізації.

Загалом вдалося втілити шість ініціатив: облаштували навчальні та дитячі кімнати, місця для віддаленої роботи, бібліотеки, простори для зборів і спільного дозвілля. «З'явилося відчуття, що ми можемо впливати», — ділиться Тетяна Сурова, яка стала лідеркою ініціативної групи у своєму прихистку. Жінка, яка під час війни пережила болісну розлуку з донькою, сьогодні сама допомагає іншим — завдяки мінігранту в їхньому центрі відремонтували простір і облаштували кухню.

Для жінок, які не можуть вийти на повну зайнятість через догляд за дітьми чи родичами, проєкт пропонував альтернативні формати заробітку. Так, Тетяна Наумова з Лисичанська, яка нині мешкає в Харкові з чоловіком — він має травму й не може самостійно пересуватися — та немовлям, отримала ваучери на дитячі товари. «Я купувала все дитяче: памперси, речі. У мене дитині ще й місяця не було тоді», — розповідає вона.

Проєктна директорка ГО «Платформа Єднання» Ольга Аверіна наголошує: «Психосоціальна підтримка є критично важливою для жінок у колективних центрах, адже вона допомагає відновлювати внутрішню стійкість і відчуття гідності».

Раніше Politeka повідомляла, куди ВПО в Харківській області звертатися по грошову допомогу.

Також Politeka повідомляла, коли та на скільки можуть збільшити виплати для ВПО у Харківській області.