Во временных приютах Харькова для ВПЛ действует комплексная программа — от психологической поддержки до обучения финансовой грамотности и обустройства общего пространства. За девять месяцев помощь получили 200 человек из 93 семей.

Денежная помощь для переселенцев в Харьковской области — не единственный формат поддержки, которую получают внутренне перемещенные лица. Во временных приютах Харькова для ВПЛ действует комплексная программа, которая помогает людям не просто выжить, а строить жизнь заново — с психологической поддержкой, обучением и реальным участием в обустройстве общего пространства.

Проект «Усиление устойчивости жительниц и жителей коллективных центров в Харькове» реализуется ООН Женщины в Украине совместно с ОО «Платформа Единения» при финансовой поддержке правительств Швеции и Латвии. Как сообщает «Накипело», первая фаза проекта длилась девять месяцев — с октября 2025-го по июнь 2026 года — и охватила три локации, где проживают около 800 переселенцев.

За это время 200 человек из 93 семей получили индивидуальное сопровождение кейс-менеджеров. 155 жителей присоединились к групповым психосоциальным занятиям, 99 — к группам самоуправления. 115 женщин завершили обучение по финансовой грамотности и самозарабатыванию, 42 участницы освоили швейное мастерство, а еще 80 человек получили менторскую поддержку. Кроме того, 69 женщин и девушек в сложных жизненных обстоятельствах получили сертификаты на неотложные нужды: средства гигиены, детские товары, одеяла, фонари и павербанки.

Психосоциальная поддержка: пространство, где слышат боль

Одним из ключевых направлений работы стали группы психосоциальной поддержки. Команда проекта не ждала, пока жители обратятся самостоятельно, а выходила непосредственно к местам проживания людей. Для многих это был первый шаг к тому, чтобы поделиться пережитым.

Среди участниц — Екатерина из Двуречной Купянского района. После начала полномасштабного вторжения она восемь дней провела в погребе без возможности выйти наружу, а впоследствии потеряла жилье — ее дом разрушен полностью. «Мы немного отвлекаемся от страшных воспоминаний. Это помогает жить дальше», — рассказывает женщина о групповых встречах. Сегодня Екатерина вместе с сыном живет во временном приюте и постепенно восстанавливает внутреннее равновесие.

Отдельно работали «Женские круги» и встречи по позитивному родительству. Участницы могли говорить о страхе, усталости, семейных конфликтах или просто присутствовать без необходимости рассказывать больше, чем они готовы. По итогам проекта команда отметила: групповой формат часто становился менее стигматизирующим способом начать получать психосоциальную помощь, чем индивидуальное обращение к специалисту.

Как найти подобные программы поддержки

Переселенцы, проживающие во временных приютах Харькова и области, могут обращаться за информацией о доступных программах к администрации своего места временного проживания, в местные центры социальных служб или в общественные организации, работающие с ВПЛ. Большинство таких инициатив реализуются международными и украинскими гуманитарными организациями и не требуют специальных документов, кроме справки ВПЛ. Важно не оставаться наедине — поддержка рядом, стоит только спросить.

От получателя помощи — к лидеру сообщества

Вторым большим направлением проекта стало участие жителей в управлении общим пространством. В трех коллективных центрах работали группы самоуправления, к которым присоединились 99 переселенцев. Они сами определяли, чего не хватает в пространстве, обсуждали решения и участвовали в их реализации.

Всего удалось воплотить шесть инициатив: обустроили учебные и детские комнаты, места для удаленной работы, библиотеки, пространства для собраний и совместного досуга. «Появилось ощущение, что мы можем влиять», — делится Татьяна Сурова, ставшая лидером инициативной группы в своем приюте. Женщина, которая во время войны пережила болезненную разлуку с дочерью, сегодня сама помогает другим — благодаря минигранту в их центре отремонтировали пространство и обустроили кухню.

Для женщин, которые не могут выйти на полную занятость из-за ухода за детьми или родственниками, проект предлагал альтернативные форматы заработка. Так, Татьяна Наумова из Лисичанска, которая сейчас живет в Харькове с мужем — он травмирован и не может самостоятельно передвигаться — и младенцем, получила ваучеры на детские товары. «Я покупала все детское: памперсы, вещи. У меня ребенку еще и месяца не было тогда», — рассказывает она.

Проектная директор ОО «Платформа Единения» Ольга Аверина подчеркивает: «Психосоциальная поддержка критически важна для женщин в коллективных центрах, ведь она помогает восстанавливать внутреннюю стойкость и чувство достоинства».

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