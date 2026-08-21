20 августа в Житомир прибыл очередной эвакуационный поезд из Харьковской области — 27 переселенцев получили временное убежище. Часть людей разместили в общественной организации, остальных направили в медицинское учреждение.

Денежная помощь в Житомирской области и расселение вновь прибывших — два ключевых направления поддержки переселенцев в регионе. 20 августа в Житомир прибыл очередной эвакуационный поезд из Харьковской области. На железнодорожном вокзале областного центра развернули пункт приема — спасатели, врачи и волонтеры встречали людей, потерявших дома из-за боевых действий.

Как распределили вновь прибывших переселенцев

В этот раз Житомирская область приняла 27 человек: 16 мужчин, 10 женщин и одного ребенка. Большинство — 17 граждан — после пребывания в транзитном центре в Лозовой смогли передвигаться самостоятельно. Их разместили в Житомире на базе общественной организации «Грани возможного», где созданы условия для временного проживания.

Еще 10 маломобильных жителей Харьковской области нуждались в специализированном подходе. Их сразу перевели под наблюдение врачей в медицинское учреждение для обеспечения надлежащего ухода и дальнейшей реабилитации.

Сколько переселенцев уже приняла Житомирская область

Как сообщает Первый житомирский информационный портал со ссылкой на Житомирскую областную военную администрацию, общая нагрузка на социальную инфраструктуру области постоянно растет. На сегодня в регионе официально зарегистрировано 73,6 тысячи внутренне перемещенных лиц.

Среди тех, кто нашел убежище на Житомирщине: 31,2 тысячи трудоспособных граждан, 16,1 тысячи детей, 15,4 тысячи пенсионеров и 4,2 тысячи людей с инвалидностью. Также статус ВПО в области имеют 117 многодетных семей. Все они получают необходимую помощь и сопровождение на этапе адаптации на новом месте.

Как получить убежище эвакуированным из Харьковской области

Жители прифронтовых территорий Харьковской области, желающие эвакуироваться, могут обратиться в местные органы власти или воспользоваться горячей линией Житомирской ОВА. Эвакуационные поезда курсируют регулярно, а на вокзале в Житомире работает постоянный пункт приема, где переселенцам предоставляют первичную медицинскую помощь, горячее питание и временное убежище.

Для размещения на более длительный срок необходимо обратиться в департамент социальной защиты населения Житомирской ОВА или в центры предоставления административных услуг по месту пребывания. Всем эвакуированным помогают оформить статус ВПО и соответствующие выплаты.

Ранее Politeka сообщала, помощь для ветеранов в Житомирской области: какие программы предлагают и как к ним присоединиться.