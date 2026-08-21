Государственные выплаты в Кировоградской области продолжают расширяться — на этот раз поддержку получат семьи первоклассников. По инициативе Президента Украины в регионе действует программа «Пакет школьника», которая предусматривает единовременную денежную помощь для детей, которые впервые сядут за парты.
Как сообщили в Кировоградской областной военной администрации, прием заявок на выплату уже идет. Программа реализуется второй год подряд и призвана помочь родителям подготовить ребенка к школе. Размер помощи составляет 5 тысяч гривень на каждого ребенка, зачисленного в первый класс. Если в семье двое первоклассников — деньги назначают на каждого отдельно.
Что изменилось в программе в 2026 году
В этом году правительство внесло несколько важных изменений в программу. Согласно постановлению Кабинета Министров №617 от 15 мая 2026 года, отменено ограничение по сроку использования средств. Ранее неиспользованные деньги сгорали через 180 дней после зачисления — теперь этого правила нет.
Кроме того, выплату «Пакет школьника» вместе с другими детскими пособиями («Пакет малыша», помощь до одного года, «еЯсли») можно получать на единый специальный счет «Забота о ребенке», привязанный к «Дія.Картке». Также существенно расширили перечень товаров, на которые разрешено тратить средства.
На что можно потратить 5 тысяч гривень
Полученные средства перечисляются исключительно в безналичной форме на счет со специальным режимом использования. Потратить деньги можно на:
- канцелярские товары;
- школьную одежду и обувь;
- книги и учебные материалы;
- другие товары, необходимые для обучения.
Как оформить выплату через «Дію»
Самый простой способ подать заявление — через мобильное приложение «Дія». Важно: на портале «Дія» эта услуга технически не реализована, поэтому заявление принимают только в приложении. Алгоритм действий следующий:
- Открыть «Дію» и перейти в раздел «Помощь от государства».
- Выбрать услугу «Пакет школьника».
- Указать ребенка, зачисленного в первый класс.
- Оформить «Дія.Картку», если ее еще нет, в одном из банков-партнеров.
- Выбрать карту с открытым спецсчетом «Забота о ребенке».
- Проверить данные и подписать заявление с помощью Дія.Підпис.
После этого 5 тысяч гривень поступят на специальный счет в банке, уполномоченном осуществлять такие выплаты.
Как подать заявление в Пенсионном фонде
Оформить «Пакет школьника» можно и офлайн — для этого нужно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Место регистрации или проживания значения не имеет. С собой необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность;
- РНОКПП (идентификационный код);
- при необходимости — документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка.
В сервисном центре нужно написать заявление по установленной форме и указать номер специального счета, на который поступят средства.
До какого числа нужно подать заявление
Крайний срок подачи заявления — 1 ноября 2026 года. В областной администрации призывают родителей не откладывать оформление на последние дни, чтобы успеть подготовить ребенка к учебному году без лишней спешки.
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