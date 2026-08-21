В Кировоградской области продолжается прием заявок на государственную программу «Пакет школьника». Родители первоклассников могут получить единовременную выплату в размере 5 тысяч гривень на каждого ребенка.

Государственные выплаты в Кировоградской области продолжают расширяться — на этот раз поддержку получат семьи первоклассников. По инициативе Президента Украины в регионе действует программа «Пакет школьника», которая предусматривает единовременную денежную помощь для детей, которые впервые сядут за парты.

Как сообщили в Кировоградской областной военной администрации, прием заявок на выплату уже идет. Программа реализуется второй год подряд и призвана помочь родителям подготовить ребенка к школе. Размер помощи составляет 5 тысяч гривень на каждого ребенка, зачисленного в первый класс. Если в семье двое первоклассников — деньги назначают на каждого отдельно.

Что изменилось в программе в 2026 году

В этом году правительство внесло несколько важных изменений в программу. Согласно постановлению Кабинета Министров №617 от 15 мая 2026 года, отменено ограничение по сроку использования средств. Ранее неиспользованные деньги сгорали через 180 дней после зачисления — теперь этого правила нет.

Кроме того, выплату «Пакет школьника» вместе с другими детскими пособиями («Пакет малыша», помощь до одного года, «еЯсли») можно получать на единый специальный счет «Забота о ребенке», привязанный к «Дія.Картке». Также существенно расширили перечень товаров, на которые разрешено тратить средства.

На что можно потратить 5 тысяч гривень

Полученные средства перечисляются исключительно в безналичной форме на счет со специальным режимом использования. Потратить деньги можно на:

канцелярские товары;

школьную одежду и обувь;

книги и учебные материалы;

другие товары, необходимые для обучения.

Как оформить выплату через «Дію»

Самый простой способ подать заявление — через мобильное приложение «Дія». Важно: на портале «Дія» эта услуга технически не реализована, поэтому заявление принимают только в приложении. Алгоритм действий следующий:

Открыть «Дію» и перейти в раздел «Помощь от государства». Выбрать услугу «Пакет школьника». Указать ребенка, зачисленного в первый класс. Оформить «Дія.Картку», если ее еще нет, в одном из банков-партнеров. Выбрать карту с открытым спецсчетом «Забота о ребенке». Проверить данные и подписать заявление с помощью Дія.Підпис.

После этого 5 тысяч гривень поступят на специальный счет в банке, уполномоченном осуществлять такие выплаты.

Как подать заявление в Пенсионном фонде

Оформить «Пакет школьника» можно и офлайн — для этого нужно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Место регистрации или проживания значения не имеет. С собой необходимо иметь:

документ, удостоверяющий личность;

РНОКПП (идентификационный код);

при необходимости — документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка.

В сервисном центре нужно написать заявление по установленной форме и указать номер специального счета, на который поступят средства.

До какого числа нужно подать заявление

Крайний срок подачи заявления — 1 ноября 2026 года. В областной администрации призывают родителей не откладывать оформление на последние дни, чтобы успеть подготовить ребенка к учебному году без лишней спешки.

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