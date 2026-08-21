У Кіровоградській області триває прийом заявок на державну програму «Пакунок школяра». Батьки першокласників можуть отримати одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень на кожну дитину.

Державні виплати у Кіровоградській області продовжують розширюватися — цього разу підтримку отримають родини першокласників. За ініціативи Президента України в регіоні діє програма «Пакунок школяра», яка передбачає одноразову грошову допомогу для дітей, які вперше сядуть за парти.

Як повідомили в Кіровоградській обласній військовій адміністрації, прийом заявок на виплату вже триває. Програма реалізується другий рік поспіль і покликана допомогти батькам підготувати дитину до школи. Розмір допомоги становить 5 тисяч гривень на кожну дитину, зараховану до першого класу. Якщо в родині двоє першачків — гроші призначають на кожного окремо.

Що змінилося у програмі у 2026 році

Цьогоріч уряд вніс кілька важливих змін до програми. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №617 від 15 травня 2026 року, скасовано обмеження щодо терміну використання коштів. Раніше невитрачені гроші згорали через 180 днів після зарахування — тепер цього правила немає.

Крім того, виплату «Пакунок школяра» разом з іншими дитячими допомогами («Пакунок малюка», допомога до одного року, «єЯсла») можна отримувати на єдиний спеціальний рахунок «Турбота про дитину», прив'язаний до «Дія.Картки». Також суттєво розширили перелік товарів, на які дозволено витрачати кошти.

На що можна витратити 5 тисяч гривень

Отримані кошти перераховуються виключно у безготівковій формі на рахунок зі спеціальним режимом використання. Витратити гроші можна на:

канцелярські товари;

шкільний одяг та взуття;

книжки та навчальні матеріали;

інші товари, необхідні для навчання.

Як оформити виплату через «Дію»

Найпростіший спосіб подати заяву — через мобільний застосунок «Дія». Важливо: на порталі «Дія» ця послуга технічно не реалізована, тому заяву приймають лише в застосунку. Алгоритм дій такий:

Відкрити «Дію» та перейти до розділу «Допомога від держави». Обрати послугу «Пакунок школяра». Вказати дитину, зараховану до першого класу. Оформити «Дія.Картку», якщо її ще немає, в одному з банків-партнерів. Обрати картку з відкритим спецрахунком «Турбота про дитину». Перевірити дані та підписати заяву за допомогою Дія.Підпис.

Після цього 5 тисяч гривень надійдуть на спеціальний рахунок у банку, уповноваженому здійснювати такі виплати.

Як подати заяву у Пенсійному фонді

Оформити «Пакунок школяра» можна й офлайн — для цього потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Місце реєстрації чи проживання значення не має. Із собою необхідно мати:

документ, що посвідчує особу;

РНОКПП (ідентифікаційний код);

за потреби — документ, що підтверджує повноваження законного представника дитини.

У сервісному центрі потрібно написати заяву за встановленою формою та вказати номер спеціального рахунку, на який надійдуть кошти.

До якого числа потрібно подати заяву

Кінцевий термін подання заяви — 1 листопада 2026 року. В обласній адміністрації закликають батьків не відкладати оформлення на останні дні, щоб встигнути підготувати дитину до навчального року без зайвого поспіху.

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