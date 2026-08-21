20 серпня до Житомира прибув черговий евакуаційний потяг із Харківщини — 27 переселенців отримали тимчасовий прихисток. Частину людей розмістили в громадській організації, решту направили до медичного закладу.

Грошова допомога в Житомирській області та розселення новоприбулих — два ключові напрямки підтримки переселенців у регіоні. 20 серпня до Житомира прибув черговий евакуаційний потяг із Харківщини. На залізничному вокзалі обласного центру розгорнули пункт прийому — рятувальники, лікарі та волонтери зустрічали людей, які втратили домівки через бойові дії.

Як розподілили новоприбулих переселенців

Цього разу Житомирщина прийняла 27 осіб: 16 чоловіків, 10 жінок та одну дитину. Більшість — 17 громадян — після перебування в транзитному центрі в Лозовій змогли пересуватися самостійно. Їх розмістили в Житомирі на базі громадської організації «Грані можливого», де створені умови для тимчасового проживання.

Ще 10 маломобільних мешканців Харківщини потребували спеціалізованого підходу. Їх одразу перевели під нагляд лікарів до медичного закладу для забезпечення належного догляду та подальшої реабілітації.

Скільки переселенців уже прийняла Житомирщина

Як повідомляє Перший житомирський інформаційний портал із посиланням на Житомирську обласну військову адміністрацію, загальне навантаження на соціальну інфраструктуру області постійно зростає. На сьогодні в регіоні офіційно зареєстровано 73,6 тисячі внутрішньо переміщених осіб.

Серед тих, хто знайшов прихисток на Житомирщині: 31,2 тисячі працездатних громадян, 16,1 тисячі дітей, 15,4 тисячі пенсіонерів та 4,2 тисячі людей з інвалідністю. Також статус ВПО в області мають 117 багатодітних родин. Усі вони отримують необхідну допомогу та супровід на етапі адаптації на новому місці.

Як отримати прихисток евакуйованим із Харківщини

Мешканці прифронтових територій Харківської області, які бажають евакуюватися, можуть звернутися до місцевих органів влади або скористатися гарячою лінією Житомирської ОВА. Евакуаційні потяги курсують регулярно, а на вокзалі в Житомирі працює постійний пункт прийому, де переселенцям надають первинну медичну допомогу, гаряче харчування та тимчасовий прихисток.

Для розміщення на триваліший термін необхідно звернутися до департаменту соціального захисту населення Житомирської ОВА або до центрів надання адміністративних послуг за місцем перебування. Усім евакуйованим допомагають оформити статус ВПО та відповідні виплати.

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