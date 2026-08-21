В Черновцах 21 августа временно приостановят водоснабжение из-за замены задвижек на водопроводных сетях — без воды останутся жители нескольких улиц.

Отключение воды в Черновцах продолжаются — 21 августа коммунальщики снова предупредили о временном прекращении водоснабжения из-за ремонтных работ на сетях.

Как сообщили в Черновицком городском совете, ремонтные бригады КП «Черновцыводоканал» проведут замену задвижек на водопроводе. Работы запланированы с 10:00 до 17:00 — в это время водоснабжение будет отсутствовать.

В частности, без воды останутся жители домов, расположенных на углу улиц Южно-Кольцевой и прилегающих. В водоканале отмечают, что замена запорной арматуры является плановой и необходима для предотвращения аварийных ситуаций в будущем.

Что делать жителям на время отключения

Коммунальщики рекомендуют жителям заранее сделать необходимый запас воды для бытовых нужд. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено без дополнительных предупреждений. В случае возникновения вопросов можно обращаться в диспетчерскую службу КП «Черновцыводоканал».

В городском совете также напомнили, что после восстановления подачи воды возможно временное помутнение — это нормальное явление после ремонтных работ на сетях, достаточно слить воду в течение нескольких минут.

Ранее Politeka сообщала, почему аварии на водопроводе в Черновцах повторяются снова и снова.