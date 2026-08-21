У Чернівцях 21 серпня тимчасово призупинять водопостачання через заміну засувок на водопровідних мережах — без води залишаться мешканці кількох вулиць.

Відключення води у Чернівцях продовжуються — 21 серпня комунальники знову попередили про тимчасове припинення водопостачання через ремонтні роботи на мережах.

Як повідомили у Чернівецькій міській раді, ремонтні бригади КП «Чернівціводоканал» проведуть заміну засувок на водопроводі. Роботи заплановані з 10:00 до 17:00 — у цей час водопостачання буде відсутнє.

Зокрема, без води залишаться мешканці будинків, розташованих на розі вулиць Південно-Кільцевої та прилеглих. У водоканалі зазначають, що заміна запірної арматури є плановою і необхідна для запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

Що робити мешканцям на час відключення

Комунальники рекомендують мешканцям заздалегідь зробити необхідний запас води для побутових потреб. Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено без додаткових попереджень. У разі виникнення запитань можна звертатися до диспетчерської служби КП «Чернівціводоканал».

У міській раді також нагадали, що після відновлення подачі води можливе тимчасове помутніння — це нормальне явище після ремонтних робіт на мережах, достатньо злити воду протягом кількох хвилин.

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