КП «Чернівціводоканал» розповів, чому мешканці міста раз за разом залишаються без водопостачання — причина криється у стані міських труб, яким десятиліттями не було повноцінної заміни.

Відключення води у Чернівцях через аварії на мережах стало практично регулярним явищем — і комунальники нарешті детально пояснили, чому так відбувається та чого чекати мешканцям надалі.

Зношені труби: головна причина перебоїв

Водопровідні мережі Чернівців перебувають у критичному стані. Трубопроводи роками піддаються корозії, а окремі їхні елементи давно вичерпали встановлений виробником експлуатаційний ресурс. Саме через це під час ліквідації однієї аварії фахівці нерідко виявляють нові пошкодження на сусідніх ділянках — старі конструкції не витримують навіть звичайного перепаду тиску після відновлення роботи системи.

Один із характерних прикладів стався на вулиці Головній. Фахівці КП «Чернівціводоканал» проводили аварійно-відновлювальні роботи й у ході ремонту замінили 5 метрів аварійного водопроводу діаметром 100 мм та 20 метрів водопровідного вводу діаметром 50 мм. Також відремонтували запірну арматуру — засувку діаметром 100 мм. Здавалося б, ситуацію вирішено. Однак після завершення основних робіт і відновлення тиску у мережі вийшла з ладу ще одна стара засувка. Через це два будинки залишилися без води вдруге — вже того самого дня.

Аварійна бригада усунула несправність, але проблема нікуди не зникла

Ремонтники продовжили роботи та усунули несправність, водопостачання будинкам відновили. Але у водоканалі прямо визнають: такі ситуації будуть повторюватись, поки мережі не оновлять комплексно. «Кожна така аварія — це не просто заміна кількох метрів труби. Це пошук пошкодження, робота в складних умовах, демонтаж старих конструкцій, ремонт або заміна обладнання та якнайшвидше відновлення водопостачання для мешканців», — пояснюють у КП «Чернівціводоканал».

Що відбувається під час ремонту на старих мережах

За словами фахівців підприємства, навіть після ліквідації основної аварії водопостачання може залишатися відсутнім довше, ніж планувалося. Причина — стара арматура та з'єднувальні елементи, які ламаються вже в процесі роботи. Бригаді доводиться щоразу фактично «розгадувати» стан мережі на місці: де трубу можна відремонтувати, а де — лише замінити цілу ділянку. Такий підхід уповільнює відновлення водопостачання, але є вимушеним через десятиліття недофінансування галузі.

Мешканцям Чернівців варто враховувати, що аварійні відключення можуть тривати довше від початково оголошеного терміну — особливо на старих вулицях з нереконструйованими мережами. Водоканал рекомендує стежити за офіційними оголошеннями підприємства, де публікуються актуальні адреси відключень і прогнозний час відновлення подачі води.

Раніше Politeka повідомляла, відключення води у Чернівцях 18 серпня: повний список адрес та графік повернення водопостачання.