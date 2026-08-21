КП «Черновцыводоканал» рассказал, почему жители города раз за разом остаются без водоснабжения — причина кроется в состоянии городских труб, которые десятилетиями не получали полноценной замены.

Отключение воды в Черновцах из-за аварий на сетях стало практически регулярным явлением — и коммунальщики наконец подробно объяснили, почему так происходит и чего ожидать жителям в дальнейшем.

Изношенные трубы: главная причина перебоев

Водопроводные сети Черновцов находятся в критическом состоянии. Трубопроводы годами подвергаются коррозии, а отдельные их элементы давно исчерпали установленный производителем эксплуатационный ресурс. Именно поэтому при ликвидации одной аварии специалисты нередко обнаруживают новые повреждения на соседних участках — старые конструкции не выдерживают даже обычного перепада давления после восстановления работы системы.

Один из характерных примеров произошел на улице Головной. Специалисты КП «Черновцыводоканал» проводили аварийно-восстановительные работы и в ходе ремонта заменили 5 метров аварийного водопровода диаметром 100 мм и 20 метров водопроводного ввода диаметром 50 мм. Также отремонтировали запорную арматуру — задвижку диаметром 100 мм. Казалось бы, ситуация решена. Однако после завершения основных работ и восстановления давления в сети вышла из строя ещё одна старая задвижка. Из-за этого два дома остались без воды повторно — уже в тот же день.

Аварийная бригада устранила неисправность, но проблема никуда не исчезла

Ремонтники продолжили работы и устранили неисправность, водоснабжение домам восстановили. Но в водоканале прямо признают: такие ситуации будут повторяться, пока сети не обновят комплексно. «Каждая такая авария — это не просто замена нескольких метров трубы. Это поиск повреждения, работа в сложных условиях, демонтаж старых конструкций, ремонт или замена оборудования и максимально быстрое восстановление водоснабжения для жителей», — поясняют в КП «Черновцыводоканал».

Что происходит во время ремонта на старых сетях

По словам специалистов предприятия, даже после ликвидации основной аварии водоснабжение может оставаться отсутствующим дольше, чем планировалось. Причина — старая арматура и соединительные элементы, которые ломаются уже в процессе работы. Бригаде приходится каждый раз фактически «разгадывать» состояние сети на месте: где трубу можно отремонтировать, а где — только заменить целый участок. Такой подход замедляет восстановление водоснабжения, но является вынужденным из-за десятилетий недофинансирования отрасли.

Жителям Черновцов стоит учитывать, что аварийные отключения могут длиться дольше первоначально объявленного срока — особенно на старых улицах с нереконструированными сетями. Водоканал рекомендует следить за официальными объявлениями предприятия, где публикуются актуальные адреса отключений и прогнозное время восстановления подачи воды.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Черновцах 18 августа: полный список адресов и график возобновления водоснабжения.