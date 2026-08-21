В Одессе с 15 августа 2026 года изменились тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Теперь за кубометр воды одесситам придется платить более 65 гривен с учетом НДС.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области продолжается — на этот раз речь идет о централизованном водоснабжении и водоотведении. Распоряжением начальника Одесской городской военной администрации №339-2026 от 14 августа утверждены новые цены, которые уже действуют с 15 августа.

Как сообщает издание Новини.LIVE, для потребителей, не являющихся субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, установлены следующие тарифы: централизованное водоснабжение — 30,59 грн за кубометр без НДС, централизованное водоотведение — 24,03 грн за кубометр без НДС. Вместе это 54,62 грн за кубометр без НДС, а с учетом 20% НДС общая сумма составляет около 65,54 грн за кубометр водоснабжения и водоотведения.

Помимо оплаты фактически потребленной воды, одесситы ежемесячно уплачивают абонентскую плату. Ее размер зависит от наличия счетчиков. Для абонентов в домах без общедомового узла коммерческого учета воды действуют три размера: если в квартире нет индивидуального счетчика — 32,55 грн в месяц, с одним счетчиком — 42,92 грн, с двумя и более — 48,69 грн в месяц.

Тарифы для предприятий

Для потребителей, которые сами являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, тариф на водоснабжение после корректировки составляет 17,19 грн за кубометр без НДС, а на водоотведение — 10,75 грн. Вместе это 27,94 грн за кубометр без учета налога.

Как изменится сумма в платежках

Для рядового одессита это означает увеличение ежемесячных расходов. Например, семья из двух человек, потребляющая около 6 кубометров воды в месяц и имеющая один счетчик, теперь будет платить примерно 393,24 грн за водоснабжение и водоотведение (без абонплаты) вместо предыдущих сумм. Если добавить абонентскую плату в 42,92 грн, общая сумма составит более 436 грн.

О намерении изменить стоимость водоснабжения «Инфоксводоканал» официально сообщил еще 18 мая 2026 года. Предприятие объясняло необходимость пересмотра тарифов значительным ростом расходов: плановые расходы на электроэнергию для водоснабжения увеличились на 43,8%, для водоотведения — на 48,7%, а расходы на оплату труда — почти на 30%. В июле члены одесского исполкома не поддержали предложение о корректировке тарифов, однако в августе решение все же приняли через военную администрацию.

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