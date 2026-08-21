В Одесі з 15 серпня 2026 року змінилися тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Тепер за кубометр води одеситам доведеться платити понад 65 гривень з урахуванням ПДВ.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області триває — цього разу йдеться про централізоване водопостачання та водовідведення. Розпорядженням начальника Одеської міської військової адміністрації №339-2026 від 14 серпня затверджено нові ціни, які вже діють із 15 серпня.

Як повідомляє видання Новини.LIVE, для споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, встановлено такі тарифи: централізоване водопостачання — 30,59 грн за кубометр без ПДВ, централізоване водовідведення — 24,03 грн за кубометр без ПДВ. Разом це 54,62 грн за кубометр без ПДВ, а з урахуванням 20% ПДВ загальна сума становить близько 65,54 грн за кубометр води та водовідведення.

Окрім оплати фактично спожитої води, одесити щомісяця сплачують абонентську плату. Її розмір залежить від наявності лічильників. Для абонентів у будинках без загальнобудинкового вузла комерційного обліку води діють три розміри: якщо у квартирі немає індивідуального лічильника — 32,55 грн на місяць, з одним лічильником — 42,92 грн, з двома і більше — 48,69 грн на місяць.

Тарифи для підприємств

Для споживачів, які самі є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, тариф на водопостачання після коригування становить 17,19 грн за кубометр без ПДВ, а на водовідведення — 10,75 грн. Разом це 27,94 грн за кубометр без урахування податку.

Як зміниться сума в платіжках

Для пересічного одесита це означає збільшення щомісячних витрат. Наприклад, родина з двох осіб, яка споживає близько 6 кубометрів води на місяць і має один лічильник, тепер платитиме приблизно 393,24 грн за водопостачання та водовідведення (без абонплати) замість попередніх сум. Якщо додати абонентську плату у 42,92 грн, загальна сума становитиме понад 436 грн.

Про намір змінити вартість водопостачання «Інфоксводоканал» офіційно повідомив ще 18 травня 2026 року. Підприємство пояснювало необхідність перегляду тарифів значним зростанням витрат: планові витрати на електроенергію для водопостачання збільшилися на 43,8%, для водовідведення — на 48,7%, а витрати на оплату праці — майже на 30%. У липні члени одеського виконкому не підтримали пропозицію про коригування тарифів, однак у серпні рішення все ж ухвалили через військову адміністрацію.

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