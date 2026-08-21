В Запорожье с 1 сентября 2026 года все 98 школ перейдут на смешанный формат обучения. Ученики 1-11 классов будут получать бесплатное горячее питание, а расписание очных занятий будут определять отдельно для каждого учреждения.

Новый учебный год в Запорожье стартует с 1 сентября — городские власти планируют перевести все 98 учреждений общего среднего образования в смешанный формат с возможностью очных занятий. Окончательный режим работы каждой школы будет зависеть от наличия укрытия, количества безопасных мест и текущей ситуации с безопасностью.

Как будут работать школы Запорожья

Как сообщает портал «Акцент» со ссылкой на Запорожский городской совет, в 2026/2027 учебном году город планирует вывести в смешанный офлайн-формат все 98 школ. В прошлом учебном году 96 из 98 учреждений уже проводили часть занятий очно — такой формат еженедельно охватывал более 35 тысяч детей.

В городе сформируют 149 первых классов, в которые должны зачислить около 3827 детей. Расписание и количество очных дней будут определять отдельно для каждой школы — это будет зависеть от вместимости укрытия и количества учеников, находящихся в Запорожье.

Из-за ограниченной вместимости укрытий школы могут работать в несколько смен. Часть классов будет приходить в учреждение в определенные дни, а остальные уроки проходить дистанционно. Родители также могут выбрать для ребенка дистанционную, семейную форму обучения или экстернат.

Сколько школ в области имеют укрытия

По данным Запорожской ОВА, на подконтрольной Украине территории области 268 учреждений образования имеют укрытия, пригодные к использованию. Непосредственно в школах оборудовано 129 укрытий — по подсчетам областных властей, это позволяет организовать обучение в безопасных условиях примерно для 74% детей.

В регионе уже используют 19 подземных школ. Строительство еще шести объектов находится на завершающем этапе, а три новые подземные школы планируют открыть в первой половине 2027 года. В самом Запорожье в течение 2025-2026 годов создали образовательные пространства в десяти подземных школах.

Всего в Запорожской области в 2026/2027 учебном году образовательные услуги будут предоставлять 438 учреждений разных типов: 154 учреждения общего среднего образования будут работать в смешанном формате, 137 школ останутся на дистанционном обучении, 121 детский сад будет работать в смешанном режиме.

Бесплатное питание для всех учеников

С 1 сентября 2026 года бесплатное одноразовое горячее питание будут получать все ученики 1-11 классов коммунальных школ, которые посещают занятия очно или в смешанном формате. Это нововведение будет действовать по всей Украине и охватит около трех миллионов школьников. На программу в сентябре-ноябре государство направляет более 7,4 млрд гривен.

Для Запорожской области на организацию питания предусмотрено более 137 млн гривен субвенции. Расчетная стоимость питания, по данным МОН, составляет 50 гривен в день для ученика начальной школы и 60 гривен — для учеников средней и старшей школы. В прифронтовых регионах для начальных классов может действовать отдельный механизм: 35 гривен из государственного бюджета и 15 гривен по программе Всемирной продовольственной программы ООН.

Ученики, которые обучаются полностью дистанционно и не находятся в школе, бесплатного питания не получат.

Что еще изменится в учебном процессе

Министерство образования и науки обнародовало рекомендации по организованному началу 2026/2027 учебного года. Учреждения должны учитывать образовательные потери, условия безопасности, доступность укрытий и потребности детей, находящихся за границей или на временно оккупированных территориях.

Для учеников начальной школы изменили условия разделения классов на группы при изучении украинского и иностранных языков. В 1-4 классах разделение возможно, если учится не менее 24 детей. Для 5-11 классов порог остается на уровне более 27 учеников. Часть украинских лицеев также присоединится к пилотированию реформы профильной старшей школы — полный переход на модель академических лицеев запланирован с 1 сентября 2027 года.

Что нужно уточнить родителям перед началом учебы

До начала учебного года родителям стоит обратиться непосредственно в администрацию своей школы и уточнить:

сколько дней в неделю ребенок будет учиться очно;

в какую смену будет приходить класс;

где расположено закрепленное укрытие;

как организуют обучение во время воздушной тревоги;

нужно ли подтверждать выбранную форму обучения;

как будет работать школьная столовая.

Ситуация с безопасностью остается главным фактором: в случае усиления угрозы или соответствующего решения местной комиссии отдельную школу или все учреждения города могут временно перевести на дистанционное обучение.

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