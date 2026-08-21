У Запоріжжі з 1 вересня 2026 року всі 98 шкіл перейдуть на змішаний формат навчання. Учні 1-11 класів отримуватимуть безоплатне гаряче харчування, а розклад очних занять визначатимуть окремо для кожного закладу.

Новий навчальний рік у Запоріжжі стартує з 1 вересня — міська влада планує перевести всі 98 закладів загальної середньої освіти у змішаний формат із можливістю очних занять. Остаточний режим роботи кожної школи залежатиме від наявності укриття, кількості безпечних місць та поточної безпекової ситуації.

Як працюватимуть школи Запоріжжя

Як повідомляє портал «Акцент» із посиланням на Запорізьку міську раду, у 2026/2027 навчальному році місто планує вивести у змішаний офлайн-формат усі 98 шкіл. Минулого навчального року 96 із 98 закладів уже проводили частину занять очно — такий формат щотижня охоплював понад 35 тисяч дітей.

У місті сформують 149 перших класів, до яких мають зарахувати близько 3827 дітей. Розклад і кількість очних днів визначатимуть окремо для кожної школи — це залежатиме від місткості укриття та кількості учнів, які перебувають у Запоріжжі.

Через обмежену місткість укриттів школи можуть працювати у кілька змін. Частина класів приходитиме до закладу у визначені дні, а решту уроків проходитиме дистанційно. Батьки також можуть обрати для дитини дистанційну, сімейну форму навчання або екстернат.

Скільки шкіл в області мають укриття

За даними Запорізької ОВА, на підконтрольній Україні території області 268 закладів освіти мають укриття, придатні до використання. Безпосередньо у школах обладнано 129 укриттів — за підрахунками обласної влади, це дозволяє організувати навчання в безпечних умовах приблизно для 74% дітей.

У регіоні вже використовують 19 підземних шкіл. Будівництво ще шести об'єктів перебуває на завершальному етапі, а три нові підземні школи планують відкрити у першій половині 2027 року. У самому Запоріжжі протягом 2025-2026 років створили освітні простори у десяти підземних школах.

Загалом у Запорізькій області у 2026/2027 навчальному році освітні послуги надаватимуть 438 закладів різних типів: 154 заклади загальної середньої освіти працюватимуть у змішаному форматі, 137 шкіл залишатимуться на дистанційному навчанні, 121 дитячий садок працюватиме у змішаному режимі.

Безоплатне харчування для всіх учнів

З 1 вересня 2026 року безоплатне одноразове гаряче харчування отримуватимуть усі учні 1-11 класів комунальних шкіл, які відвідують заняття очно або у змішаному форматі. Це нововведення діятиме по всій Україні та охопить близько трьох мільйонів школярів. На програму у вересні-листопаді держава спрямовує понад 7,4 млрд гривень.

Для Запорізької області на організацію харчування передбачено понад 137 млн гривень субвенції. Розрахункова вартість харчування, за даними МОН, становить 50 гривень на день для учня початкової школи та 60 гривень — для учнів середньої та старшої школи. У прифронтових регіонах для початкових класів може діяти окремий механізм: 35 гривень із державного бюджету та 15 гривень за програмою Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Учні, які навчаються повністю дистанційно та не перебувають у школі, безоплатного харчування не отримуватимуть.

Що ще зміниться у навчальному процесі

Міністерство освіти і науки оприлюднило рекомендації щодо організованого початку 2026/2027 навчального року. Заклади повинні враховувати освітні втрати, безпекові умови, доступність укриттів та потреби дітей, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Для учнів початкової школи змінили умови поділу класів на групи під час вивчення української та іноземних мов. У 1-4 класах поділ можливий, якщо навчається щонайменше 24 дитини. Для 5-11 класів поріг залишається на рівні понад 27 учнів. Частина українських ліцеїв також долучиться до пілотування реформи профільної старшої школи — повний перехід на модель академічних ліцеїв заплановано з 1 вересня 2027 року.

Що потрібно уточнити батькам перед початком навчання

До початку навчального року батькам варто звернутися безпосередньо до адміністрації своєї школи та уточнити:

скільки днів на тиждень дитина навчатиметься очно;

у яку зміну приходитиме клас;

де розташоване закріплене укриття;

як організують навчання під час повітряної тривоги;

чи потрібно підтверджувати обрану форму навчання;

як працюватиме шкільна їдальня.

Безпекова ситуація залишається головним чинником: у разі посилення загрози або відповідного рішення місцевої комісії окрему школу чи всі заклади міста можуть тимчасово перевести на дистанційне навчання.

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