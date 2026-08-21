Российские атаки на порты Одессы почти остановили экспорт зерна в разгар уборочной. Аналитики Bloomberg оценили возможные потери для украинской экономики, и цифры вызывают серьезную обеспокоенность.

Дефицит продуктов в Одесской области приобретает новые масштабы — российские удары по портам Большой Одессы фактически парализовали экспорт украинского зерна в разгар уборочной, что угрожает серьезными экономическими последствиями для всего региона и страны в целом.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg, порты Одессы обычно обеспечивают около 90% поставок зерна из страны. Однако из-за систематических российских атак поток грузов практически остановился, что создает проблемы не только для аграрного сектора, но и для всей экономики, поскольку сельскохозяйственная продукция обеспечивает более половины экспортной выручки Украины.

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что нынешняя ситуация в агросекторе хуже, чем в марте-апреле 2022 года. По его словам, в 2021 году средняя прибыль фермера с одного гектара составляла около 300–400 долларов, а в отдельных случаях достигала 500 долларов. В 2022–2025 годах аграрии потратили этот финансовый резерв, пытаясь выжить.

«Экономическая ситуация сейчас хуже, чем в 2022 году — это правда. Запаса нет, цены не растут, подготовки материально-технической к следующей посевной кампании нет», — подчеркнул Высоцкий.

Bloomberg приводит конкретный пример: фермер из Херсонской области Равил Джамалли, который после деоккупации вернулся в хозяйство, разминировал поля и засеял 800 гектаров пшеницей, ячменем и подсолнечником. Теперь он хранит тонны непроданного зерна в пластиковых резервуарах прямо на полях. «Когда мы начали собирать урожай, ощущения были очень позитивными. Но теперь нас немного "спустили на землю"», — рассказал фермер.

Еще один аграрий — Александр Гаврилюк, который обрабатывает 3 тысячи гектаров в Харьковской области — признался, что не имеет достаточно средств даже для доставки зерна в хранилища. Он до сих пор выплачивает кредиты за сельхозтехнику, часть которой была уничтожена российскими ударами.

Какие потери прогнозируют аналитики

По оценке Национального банка Украины, из-за блокирования экспорта страна может потерять до 2,5 млрд долларов в этом году. Oxford Economics прогнозирует потери украинской экономики на уровне 1,8% ВВП в 2026 году и 2,1% в 2027-м. При пессимистическом сценарии, в случае длительного нарушения экспорта, потери могут достичь 5,3% ВВП в 2027 году.

По оценке Министерства аграрной политики, из-за проблем с портами экспорт пшеницы в сезоне 2026–2027 годов может сократиться до 8,3 млн тонн с ранее прогнозируемых 17,6 млн тонн. В целом Украина сможет экспортировать около 30 млн тонн аграрной продукции в этом сезоне даже при использовании всех альтернативных маршрутов, а еще примерно столько же может остаться на хранении или сгнить на полях.

Какие меры принимает власть

Правительство уже одобрило льготные кредиты для агропроизводителей и планирует увеличить мощности для хранения зерна. Киев также запросил у Европейского Союза грант на 220 млн евро для финансирования соответствующих мероприятий. Параллельно Украина пытается нарастить альтернативный экспорт через западные железнодорожные маршруты и дунайские порты, однако их пропускная способность ограничена, а низкий уровень воды усложняет перевозки по Дунаю.

Экономист Киевской школы экономики Павел Мартышев предупреждает: длительная блокада черноморских портов будет иметь более широкие последствия. «Будет инфляция, а рост ВВП замедлится», — отметил он. Финансовый аналитик Алексей Кущ оценил, что из-за блокады одесских портов Украина теряет до 70 млн долларов экспортной выручки ежедневно.

Ранее Politeka сообщала, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области: кто имеет право на получение этой помощи.

Также Politeka сообщала, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области: что нужно, чтобы получить эту помощь.

Как сообщала Politeka, доплаты для пенсионеров в Одесской области: кто из украинцев получит эту поддержку.