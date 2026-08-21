Російські атаки на порти Одеси майже зупинили експорт зерна в розпал жнив. Аналітики Bloomberg оцінили можливі втрати для української економіки, і цифри викликають серйозне занепокоєння.

Дефіцит продуктів в Одеській області набуває нових масштабів — російські удари по портах Великої Одеси фактично паралізували експорт українського зерна саме в розпал жнив, що загрожує серйозними економічними наслідками для всього регіону і країни загалом.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg, порти Одеси зазвичай забезпечують близько 90% поставок зерна з країни. Однак через систематичні російські атаки потік вантажів практично зупинився, що створює проблеми не лише для аграрного сектору, а й для всієї економіки, оскільки сільськогосподарська продукція забезпечує понад половину експортної виручки України.

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький заявив, що нинішня ситуація в агросекторі гірша, ніж у березні-квітні 2022 року. За його словами, у 2021 році середній прибуток фермера з одного гектара становив близько 300–400 доларів, а в окремих випадках сягав 500 доларів. У 2022–2025 роках аграрії витратили цей фінансовий резерв, намагаючись вижити.

«Економічна ситуація зараз гірша, ніж 2022 року — це правда. Запасу немає, ціни не ростуть, підготовки матеріально-технічної до наступної посівної кампанії немає», — наголосив Висоцький.

Bloomberg наводить конкретний приклад: фермер із Херсонської області Равіл Джамаллі, який після деокупації повернувся до господарства, розмінував поля й засіяв 800 гектарів пшеницею, ячменем і соняшником. Тепер він зберігає тонни непроданого зерна у пластикових резервуарах просто на полях. «Коли ми почали збирати врожай, відчуття були дуже позитивними. Але тепер нас трохи "спустили на землю"», — розповів фермер.

Ще один аграрій — Олександр Гаврилюк, який обробляє 3 тисячі гектарів у Харківській області — зізнався, що не має достатньо коштів навіть для доставки зерна до сховищ. Він досі виплачує кредити за сільгосптехніку, частина якої була знищена російськими ударами.

Які втрати прогнозують аналітики

За оцінкою Національного банку України, через блокування експорту країна може втратити до 2,5 млрд доларів цього року. Oxford Economics прогнозує втрати української економіки на рівні 1,8% ВВП у 2026 році та 2,1% у 2027-му. За песимістичного сценарію, у разі тривалого порушення експорту, втрати можуть сягнути 5,3% ВВП у 2027 році.

За оцінкою Міністерства аграрної політики, через проблеми з портами експорт пшениці у сезоні 2026–2027 років може скоротитися до 8,3 млн тонн із раніше прогнозованих 17,6 млн тонн. Загалом Україна зможе експортувати близько 30 млн тонн аграрної продукції цього сезону навіть за умови використання всіх альтернативних маршрутів, а ще приблизно стільки ж може залишитися на зберіганні або згнити на полях.

Які заходи вживає влада

Уряд уже схвалив пільгові кредити для агровиробників і планує збільшити потужності для зберігання зерна. Київ також запросив у Європейського Союзу грант на 220 млн євро для фінансування відповідних заходів. Паралельно Україна намагається наростити альтернативний експорт через західні залізничні маршрути та дунайські порти, однак їхня пропускна здатність обмежена, а низький рівень води ускладнює перевезення Дунаєм.

Економіст Київської школи економіки Павло Мартишев попереджає: тривала блокада чорноморських портів матиме ширші наслідки. «Буде інфляція, а зростання ВВП сповільниться», — зазначив він. Фінансовий аналітик Олексій Кущ оцінив, що через блокаду одеських портів Україна втрачає до 70 млн доларів експортної виручки щодня.

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