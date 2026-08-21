После российских ударов по логистическим центрам в начале августа в киевских супермаркетах появились полупустые полки с табличками «Этот товар уничтожила Россия». В торговых сетях объяснили причины перебоев и назвали дату, когда ассортимент полностью восстановится.

Перебои с поставками продуктов в Киевской области продолжаются уже более двух недель — после российского ракетного удара в ночь на 5 августа по логистическим и распределительным центрам часть торговых сетей до сих пор не может полностью восстановить ассортимент. Как сообщает Радио Свобода, в некоторых столичных магазинах покупатели видят пустые полки с табличками «Этот товар уничтожила Россия».

Во время ночной атаки пострадали логистический центр сети «Новус» и распределительные центры компании «Фоззи групп». В результате обстрела погибли шестеро сотрудников «Фоззи групп». По подсчетам Forbes Украина, Россия уничтожила около 400 тысяч квадратных метров складских помещений — это площадь примерно 56 футбольных полей.

В первые дни после удара ситуация была самой острой: в киевских супермаркетах возникли проблемы с крупами, макаронами, яйцами, мясом и молочными продуктами. Часть покупателей заметила исчезновение привычных товаров, однако паники в магазинах не наблюдалось. «Я очень люблю йогурты, большие. Вот их не было. Но я родом из 90-х. Даже если исчезнет пара каких-то продуктов, мы это все переживем нормально!» — рассказала одна из киевлянок.

В сети «Фора» сообщили, что ситуация значительно улучшилась по сравнению с первыми днями после атаки. «Овощи и фрукты вернулись на полки, постепенно восстанавливается и остальной ассортимент. Компания быстро перестраивает поставки: часть товаров нам теперь привозят напрямую поставщики, для других изменили маршруты доставки», — отметили в сети. Там также предупредили, что пока новая система настраивается, иногда могут быть перебои с отдельными товарами — сегодня чего-то нет, а завтра оно уже снова на полке.

В Министерстве аграрной политики подчеркивают: речь идет не о дефиците продовольствия в стране, а о временных логистических сбоях. Экономист Олег Пендзин пояснил: «О каком дефиците может идти речь, если Украина является крупным производителем аграрной продукции? Общее производство значительно превышает внутреннее потребление. Например, Украина производит 4 млн тонн подсолнечного масла в год, при том что внутреннее потребление составляет 350 тысяч».

Что касается возможного роста цен из-за логистических проблем, украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что существенного влияния не будет. «Мы не ожидаем, что это повлияет на цены. Безусловно, ценовое давление и так присутствует, но оно стандартно высокое», — отметил он.

Когда полки снова наполнятся

В торговых сетях пообещали полностью стабилизировать ситуацию до 24 августа. В правительстве Украины тем временем ищут решения, как помочь бизнесу построить новую логистику. Среди возможных вариантов — замена крупных распределительных центров сетью небольших хабов, а также логистика «на колесах», при которой товары будут доставляться в магазины напрямую от производителей, минуя длительное хранение на складах.

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