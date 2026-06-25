Мешканцям радять заздалегідь підготуватися до тимчасових графіків відключення світла у Київській області на 26 червня.

Графіки відключення світла у Київській області на 26 червня триватимуть багато годин поспіль через профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Фахівці наголошують, що всі заплановані заходи мають профілактичний характер і спрямовані на оновлення та стабілізацію енергетичної інфраструктури. Мешканцям радять заздалегідь підготуватися до тимчасових графіків відключення світла у Київській області на 26 червня та стежити за оновленнями від енергетичних служб.

Енергетична компанія ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» повідомляє про проведення планових профілактичних робіт на мережах, у зв’язку з чим 26 червня з 08:00 до 19:00 години буде тимчасово припинено електропостачання у селі Петрушки на вулицях:

Миру 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 23, 23А, 23-В, 23Д, 24Б, 25/В, 25-А, 26, 26/1, 26/2, 26/4, 26/6, 26/7, 26Г, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 46, 47, 52, 52А, 62

Польова 1, 2, 5, 7, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26

Лісна 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 32А, 34

Добровольців 5А, 30, 37, 44, 44А, 46, 49, 50, 51, 53, 55; пров.

Добровольців 5, 6

Шевченка 7, 32Б, 64Б, 65, 69, 75, 77, 79, 81А, 85

Патріотів 3, 12, 14, 15, 21

Газовиків 1, 3, 9, 10, 11, 11А

Озерна 2, 3, 4, 5, 10, 101; пров. Озерний 1

Пшенична 16, 20

Центральна 31

Петрушківська 18

Прилужний (пров.) 4

Також у межах виконання технічного обслуговування енергетики попереджають про відключення у селі Плоске. Там електропостачання буде відсутнє з 08:30–19:30 години. Обмеження охоплять вулиці:

Берегова 1/КТП-194, 2, 3, 5, 10А, 11, 11А, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 44

Кузенного 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 67, 71

Садова 1, 2, 5, 10, 11

Шевченка 87.

Окремо повідомляється про знеструмлення у селі Шпитьки. Тут енергетики виконуватимуть ремонтні та профілактичні роботи на електромережах, через що частина споживачів залишиться без світла з 08:00 до 19:00 . Відключення торкнуться вулиць:

Шевченка 7–119

Захисників 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7/2, 7А, 8, 8Б, 9, 10, 11, 12, 12/2, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 17А, 18, 18А, 19, 19А, 19Б, 20, 20А, 20В, 21, 21А, 21В, 22, 23, 23А, 23-Б, 24А, 25, 26, 26/2, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31А, 32, 32А, 33, 333, 33А, 34, 34А, 34Б, 34Г, 35, 36Б, 37, 40, 42, 50

Гоголя 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 52

Миколи Гоголя 2

Покровська 8, 14В, 19, 20, 21, 22/1, 22А, 22Б, 22-Б, 22Г, 24, 25/1, 25А, 25Б, 26, 27, 27/1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, 38, 38А, 38-Б, 39, 39/1, 40, 41/2, 42, 43, 44, 44А, 45/1, 45/2, 46, 46А, 49, 50, 51, 56А, 57, 60, 100, 101

Весняна 1, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 20/1, 20/2, 23, 38, 41, 45, 46, 48, 49, 50, 58, 59, 61, 62, 100

Медова 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6/2, 7, 9, 9/1, 10, 11, 12, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 33B, 35, 35/2

Щедра 1, 2, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 6, 7/2, 7/3, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13,

Щедра 1, 2, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 6, 7/2, 7/3, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29

Козацька 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 19А, 20, 22, 23, 23А, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 29А, 30, 31, 32/1, 32/2, 34, 36, 38, 40

Аеродромна 1, 2, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51

Волошкова 3, 6, 7, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 37, 38, 40, 42, 44

Незалежності 2, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20А, 23, 23А, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34

Північна 2, 4, 12, 14, 16, 17, 18, 26, 27, 35, 39, 41, 47, 57, 79, 81, 85, 87, 89, 95, 101, 105, 109, 113

Джерельна 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 7/1, 8, 9, 9А, 10, 11, 11-А

Механізаторів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Центральна 53, 53/1, 54Б, 56, 56/1, 57А, 59/А, 60, 61, 62, 63, 63А, 63-Б, 67, 84, 89

Горького (пров.) 1, 2, 3, 4, 6, 6А, 7, 8А, 9, 9Б, 10, 10А, 11

Затишна 1, 1А, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7А

Лугова 2, 3, 6, 8, 10, 12, 15, 31

Фермерська 1, 4, 8

Господарська 3, 8

Котовського (пров.) 2, 3А

Окружна 5, 8, 9, 10, 16, 17, 19

Галицька 1, 18

Ірини Вільде (масив «Яблуневий сад») 2

Паркова 11

Смолянська 58

Лесі Українки 15

Яблунева 14-Б.

Джерело: Дмитрівська сільська рада

Джерело: Великодимерська селищна рада

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