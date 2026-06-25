Жителям советуют заранее подготовиться к временным графикам отключения света в Киевской области на 26 июня.

Графики отключения света в Киевской области на 26 июня продлятся много часов подряд из-за профилактических работ, пишет Politeka.net.

Специалисты отмечают, что все запланированные мероприятия носят профилактический характер и направлены на обновление и стабилизацию энергетической инфраструктуры. Жителям советуют заранее подготовиться к временным графикам отключения света в Киевской области на 26 июня и следить за обновлением от энергетических служб.

Энергетическая компания ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети» сообщает о проведении плановых профилактических работ на сетях, в связи с чем 26 июня с 08:00 до 19:00 часов будет временно прекращено электроснабжение в селе Петрушкы на улицах:

Мыру 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 23, 23А, 23-В, 23Д, 24Б, 25/В, 25-А, 26, 26/1, 26/2, 26/4, 26/6, 26/7, 26Г, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 46, 47, 52, 52А, 62

Польова 1, 2, 5, 7, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26

Лисна 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 32А, 34

Добровольцив 5А, 30, 37, 44, 44А, 46, 49, 50, 51, 53, 55; пров.

Добровольцив 5, 6

Шевченка 7, 32Б, 64Б, 65, 69, 75, 77, 79, 81А, 85

Патриотив 3, 12, 14, 15, 21

Газовиків 1, 3, 9, 10, 11, 11А

Озерна 2, 3, 4, 5, 10, 101; пров. Озерный 1

Пшенычна 16, 20

Центральна 31

Петрушкивська 18

Прылужный (пров.) 4

Также в рамках выполнения технического обслуживания энергетики предупреждают об отключении в селе Плоске. Там электроснабжение будет отсутствовать с 08:30–19:30 часов. Ограничения охватят улицы:

Берегова 1/КТП-194, 2, 3, 5, 10А, 11, 11А, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 44

Кузенного 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 67, 71

Садова 1, 2, 5, 10, 11

Шевченка 87.

Отдельно сообщается об обесточивании в селе Шпытькы. Здесь энергетики будут выполнять ремонтные и профилактические работы на электросетях, из-за чего часть потребителей останется без света с 08:00 до 19:00 . Отключение коснутся улиц:

Шевченка 7–119

Захысныкив 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7/2, 7А, 8, 8Б, 9, 10, 11, 12, 12/2, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 17А, 18, 18А, 19, 19А, 19Б, 20, 20А, 20В, 21, 21А, 21В, 22, 23, 23А, 23-Б, 24А, 25, 26, 26/2, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31А, 32, 32А, 33, 333, 33А, 34, 34А, 34Б, 34Г, 35, 36Б, 37, 40, 42, 50

Гоголя 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 52

Мыколы Гоголя 2

Покровська 8, 14В, 19, 20, 21, 22/1, 22А, 22Б, 22-Б, 22Г, 24, 25/1, 25А, 25Б, 26, 27, 27/1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, 38, 38А, 38-Б, 39, 39/1, 40, 41/2, 42, 43, 44, 44А, 45/1, 45/2, 46, 46А, 49, 50, 51, 56А, 57, 60, 100, 101

Весняна 1, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 20/1, 20/2, 23, 38, 41, 45, 46, 48, 49, 50, 58, 59, 61, 62, 100

Медова 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6/2, 7, 9, 9/1, 10, 11, 12, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 33B, 35, 35/2

Щедра 1, 2, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 6, 7/2, 7/3, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13,

Щедра 1, 2, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 6, 7/2, 7/3, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29

Козацька 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 19А, 20, 22, 23, 23А, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 29А, 30, 31, 32/1, 32/2, 34, 36, 38, 40

Аеродромна 1, 2, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51

Волошкова 3, 6, 7, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 37, 38, 40, 42, 44

Незалежности 2, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20А, 23, 23А, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34

Пивнична 2, 4, 12, 14, 16, 17, 18, 26, 27, 35, 39, 41, 47, 57, 79, 81, 85, 87, 89, 95, 101, 105, 109, 113

Джерельна 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 7/1, 8, 9, 9А, 10, 11, 11-А

Механизаторив 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Центральна 53, 53/1, 54Б, 56, 56/1, 57А, 59/А, 60, 61, 62, 63, 63А, 63-Б, 67, 84, 89

Горького (пров.) 1, 2, 3, 4, 6, 6А, 7, 8А, 9, 9Б, 10, 10А, 11

Затышна 1, 1А, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7А

Лугова 2, 3, 6, 8, 10, 12, 15, 31

Фермерська 1, 4, 8

Господарська 3, 8

Котовського (пров.) 2, 3А

Окружна 5, 8, 9, 10, 16, 17, 19

Галыцька 1, 18

Ирыны Вильде (масыв «Яблуневый сад») 2

Паркова 11

Смолянська 58

Леси Украинкы 15

Яблунева 14-Б.

Источник: Дмитровский сельский совет

Источник: Великодимерский поселковый совет

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: какие варианты доступны для просмотра.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: где именно могут измениться цены.

Как сообщала Politeka, Дефицит фруктов в Киевской области: что именно оказалось под угрозой.