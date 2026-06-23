Графіки відключення світла у Київській області на 24 червня є частиною планового технічного обслуговування мереж.

Українцям показали додаткові та тривалі графіки відключення світла у Київській області на 24 червня, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Київській області на 24 червня є частиною планового технічного обслуговування мереж. Такі заходи проводяться для підвищення надійності енергосистеми, своєчасного виявлення можливих несправностей та запобігання аварійним відключенням у майбутньому. Регулярне оновлення та обслуговування обладнання дозволяє забезпечувати стабільне електропостачання.

Зокрема, ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» виконуватиме профілактичні роботи. У зв’язку з цим 24 червня з 08:30 до 20:00 буде тимчасово припинено подачу електроенергії у селі Харківці.

Альтицька 1, 1/1, 1А, 2, 2А, 2 В, 3, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 22А, 23, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 38/1, 38/2, 39, 41, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 71

Героїв 7, 11Б, 18, 54

Героя 1, 1А, 1Б, 1/б, 2, 2/1, 3, 3А, 3 А, 3Б, 3Г, 3Д, 4, 5, 5а, 6, 7, 7Б, 8, 8а, 9, 9/а, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 13Б, 13В, 14, 15, 16, 16А, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27/в, 29/а, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 50а, 52, 57

Леніна 1, 14, 22, 26, 43, 46, 56

Польова 1, 1Д, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 37, 45

Садова 2, 3, 4, 6, 32

Слави 1, 4, 7, 11/а, 12, 13, 15, 18, 35

Сонячна 1, 2, 4, 6, 6а, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 26, 29А, 30, 31, 37

пров. Альтицький 4

За інформацією енергетиків, відключення стосуватиметься села Дем’янці. Відновлення електропостачання відбудеться одразу після завершення необхідних робіт на мережах. Знеструмлять з 08:30 до 20:00 такі вулиці:

Губаря Олександра 1, 2, 3А, 5, 8, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-а, 22, 23, 24, 25, 25/1, 26, 28, 29

Захисників України 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 36/г, 37, 38, 40, 40А, 40 Б, 41, 43, 43А, 45, 47, 49А, 51, 53, 73/А, 75, 77, 90

Лугова 1, 2, 3, 4, 5, 5 Б, 5Б, 6А, 7/2, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 31

Механізаторська 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9А, 10, 11, 11/1, 11/2, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24

Молодіжна 7, 8

Озерна 18

Партизанська 31, 60

Слави 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

Центральна 1, 1А, 2/а, 2Б, 4, 37А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 52Б, 52В, 52г, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61А, 62, 63, 63А, 64, 65, 65А, 66А, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94А, 95, 96, 97, 98А, 99, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104

Шевченка Тараса 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30

Широка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Шкільна 1, 2, 3, 3А, 5, 6, 9, 11, 13

пров. Губаря

2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 21, 21А, 23, 27, 30, 32, 34, 36

2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 21, 21А, 23, 27, 30, 32, 34, 36 пров. Кучеренка 1, 2

пров. Механізаторів 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

пров. Центральний 1, 2А, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 18А

У селі Гребля енергетики проводитимуть технічне обслуговування та ремонт електромереж, через що частина споживачів залишиться без електроенергії з 08:30 до 20:00 години:

Нова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22/1, 22/2, 24, 26, 27, 29, 30

Польова 6.

Джерело: Переяславської міської територіальної громади

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