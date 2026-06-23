Графика отключения света в Киевской области на 24 июня является частью планового технического обслуживания сетей.

Украинцам показали дополнительные и продолжительные графики отключения света в Киевской области на 24 июня, сообщает издание Politeka.net.

Графика отключения света в Киевской области на 24 июня является частью планового технического обслуживания сетей. Такие мероприятия проводятся для повышения надежности энергосистемы, своевременного выявления возможных неисправностей и предотвращения аварийных отключений в будущем. Регулярное обновление и обслуживание оборудования позволяет обеспечивать стабильное электроснабжение.

В частности, ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети» будет выполнять профилактические работы. В этой связи 24 июня с 08:30 до 20:00 будет временно прекращена подача электроэнергии в селе Харькивци.

Альтыцька 1, 1/1, 1А, 2, 2А, 2 В, 3, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 22А, 23, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 38/1, 38/2, 39, 41, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 71

Героив 7, 11Б, 18, 54

Героя 1, 1А, 1Б, 1/б, 2, 2/1, 3, 3А, 3 А, 3Б, 3Г, 3Д, 4, 5, 5а, 6, 7, 7Б, 8, 8а, 9, 9/а, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 13Б, 13В, 14, 15, 16, 16А, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27/в, 29/а, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 50а, 52, 57

Ленина 1, 14, 22, 26, 43, 46, 56

Польова 1, 1Д, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 37, 45

Садова 2, 3, 4, 6, 32

Славы 1, 4, 7, 11/а, 12, 13, 15, 18, 35

Сонячна 1, 2, 4, 6, 6а, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 26, 29А, 30, 31, 37

пров. Альтыцькый 4

По информации энергетиков, отключение будет касаться села Демьянци. Возобновление электроснабжения произойдет сразу же после завершения необходимых работ на сетях. Обесточат с 08:30 до 20:00 такие улицы:

Губаря Олександра 1, 2, 3А, 5, 8, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-а, 22, 23, 24, 25, 25/1, 26, 28, 29

Захысныкив Украины 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 36/г, 37, 38, 40, 40А, 40 Б, 41, 43, 43А, 45, 47, 49А, 51, 53, 73/А, 75, 77, 90

Лугова 1, 2, 3, 4, 5, 5 Б, 5Б, 6А, 7/2, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 31

Механизаторська 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9А, 10, 11, 11/1, 11/2, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24

Молодижна 7, 8

Озерна 18

Партызанська 31, 60

Славы 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

Центральна 1, 1А, 2/а, 2Б, 4, 37А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 52Б, 52В, 52г, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61А, 62, 63, 63А, 64, 65, 65А, 66А, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94А, 95, 96, 97, 98А, 99, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104

Шевченка Тараса 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30

Шырока 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Шкильна 1, 2, 3, 3А, 5, 6, 9, 11, 13

пров. Губаря

2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 21, 21А, 23, 27, 30, 32, 34, 36

2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 21, 21А, 23, 27, 30, 32, 34, 36 пров. Кучеренка 1, 2

пров. Механизаторив 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

пров. Центральный 1, 2А, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 18А

В селе Гребля энергетики будут проводить техническое обслуживание и ремонт электросетей, из-за чего часть потребителей останется без электроэнергии с 08:30 до 20:00:

Нова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22/1, 22/2, 24, 26, 27, 29, 30

Полевая 6.

Источник: Переяславської міської територіальної громади

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