Графіки відключення світла у Київській області на 20 червня є частиною планового технічного обслуговування інфраструктури.

Графіки відключення світла у Київській області на 20 червня будуть тривати за окремими адресами багато годин поспіль, повідомляє Politeka.net.

Енергетичні служби зазначають, що графіки відключення світла у Київській області на 20 червня є частиною планового технічного обслуговування інфраструктури. Такі заходи спрямовані на підтримання стабільної роботи енергосистеми, підвищення її надійності та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Дмитpівської сільської територіальної громади.

У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії 20.06.2026 року з 08:20 у населених пунктах: село Петрушки. Знеструмленими лишатимуться всі вулиці. Світло повернуть, коли енергетики закінчать роботи в електромережах.

Графіки відключення світла у Київській області на 20 червня торкнуться меж Переяславської територіальної громади. В суботу роботи проводитимуть у місті Переяслав. Через це знеструмлення триватимуть з 08:30 до 20:00 години. Обмеження електрики охоплять тільки окремі адреси. Зокрема знеструмлеть будинки, що розташовані на вулицях:

Короленка Володимира — 58

Макаріївська — 1, 2, 2А, 3, 4, 6А

Міхновських Братів — 39, 41, 43, 50

Пасічна — 31, 32, 32/а, 34, 36, 38, 40, 41, 41 б, 42А, 43, 43А, 44, 44А, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 53А, 54, 55, 56, 57, 58А, 58Б, 59, 59А, 60, 60а, 61, 61А, 63, 63А, 65, 8

Тетері Павла — 1, 1А, 2, 3, 4, 4а, 6, 8, 14, 16А, 18, 20А, 22А, 22Б, 22-В.

Джерело: Дмитрівська сільська рада

Джерело: Переяславської міської територіальної громади

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