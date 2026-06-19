Графики отключения света в Киевской области на 20 июня продлятся по отдельным адресам много часов подряд, сообщает Politeka.net.

Энергетические службы отмечают, что графики отключения света в Киевской области на 20 июня являются частью планового технического обслуживания инфраструктуры. Такие мероприятия направлены на поддержание стабильной работы энергосистемы, повышение ее надежности и предотвращение возможных аварийных ситуаций в будущем.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ПрАТ «ДТЭК Киевские региональные электросети» будет проводить профилактические работы в пределах Дмитровской сельской территориальной громады.

В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии 20.06.2026 с 08:20 в населенных пунктах: село Петрушкы. Обесточенными останутся все улицы. Свет вернут, когда энергетики закончат работы в электросетях.

Графики отключения света в Киевской области на 20 июня коснутся границ Переяславской территориальной общины. В субботу работы будут проводить в городе Переяслави. Из-за этого обесточивание будет продолжаться с 08:30 до 20:00 часов. Ограничения электричества охватят только отдельные адреса. В частности, обесточат дома, расположенные на улицах:

Короленка Володымыра — 58

Макариивська — 1, 2, 2А, 3, 4, 6А

Михновськых Братив — 39, 41, 43, 50

Пасична — 31, 32, 32/а, 34, 36, 38, 40, 41, 41 б, 42А, 43, 43А, 44, 44А, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 53А, 54, 55, 56, 57, 58А, 58Б, 59, 59А, 60, 60а, 61, 61А, 63, 63А, 65, 8

Тетери Павла — 1, 1А, 2, 3, 4, 4а, 6, 8, 14, 16А, 18, 20А, 22А, 22Б, 22-В.

Источник: Дмитровский сельский совет

Источник: Переяславской городской территориальной общины

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