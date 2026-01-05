Новий графік руху поїздів з Києва стосується як напрямків курсування, так і часу відправлення та прибуття експресів.

Новий графік руху поїздів з Києва почав діяти, зміни ввела компанія-перевізник "Укрзалізниця" на частині популярних маршрутів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

"Знаємо, як важливо вчасно потрапити на роботу чи додому, тому ділимося змінами у маршрутах і графіках приміських поїздів у напрямку Києва. Будь ласка, перегляньте цей список, щоб ваші поїздки були комфортними та без сюрпризів", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Із 3 січня на Київщині запроваджено зміни в рейсах і графіках руху окремих приміських електропоїздів. Коригування стосуються як напрямків курсування, так і часу відправлення та прибуття поїздів, що забезпечують сполучення між Києвом і населеними пунктами області.

Зокрема, з 3 січня змінено рейси та розклад таких приміських поїздів. Поїзд №6804 курсуватиме за маршрутом Київ-Пасажирський – Яготин замість раніше встановленого напрямку до Гребінки. Відправлення цього поїзда здійснюватиметься о 07:10 замість 06:39, а прибуття до кінцевої станції заплановано о 09:31.

Експрес №6806, навпаки, прямуватиме за маршрутом Київ-Пасажирський – Гребінка. Час відправлення встановлено на 08:50, прибуття – об 11:50.

Також змінено маршрут №6811, який курсуватиме за напрямком Гребінка – Київ-Пасажирський замість Гребінка – Київ-Волинський. Відправлення цього рейсу заплановане о 12:32, а прибуття до Києва – о 15:36.

Окремі зміни торкнулися №6916, який з 3 січня курсуватиме за маршрутом Київ-Пасажирський – Ніжин замість Київ-Волинський – Ніжин. Час відправлення з Києва встановлено о 15:10, прибуття до Ніжина – о 18:23.

Крім того, з 3 січня для низки приміських поїздів запроваджено оновлений графік руху без зміни маршруту. Йдеться про:

№6809 Яготин – Київ-Волинський, виїжджає об 11:02, прибуває о 13:46 (раніше було11:35 – 14:06 відповідно).

№6909 Ніжин – Київ-Пасажирський, виїжджає о 04:58 (раніше було 05:05), прибуває – без змін.

№6522/6521 Гребінка – Ніжин, виїжджає о 01:40, прибуває о 04:48 (раніше було 01:45 – 04:53 відповідно).

