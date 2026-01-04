Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області залишається доступною за умови дотримання всіх встановлених правил.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області надається відповідно до встановлених критеріїв майнового стану, повідомляє Politeka.

Виплати здійснюються згідно з Порядком призначення та виплати допомоги на проживання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів №332 від 20 березня 2022 року.

Документ передбачає випадки, коли соціальна підтримка може бути не призначена або припинена після початку отримання. Однією з причин є придбання житла або наявність у власності квартири чи будинку, які не відповідають визначеним критеріям.

Якщо члени родини протягом останніх трьох місяців придбали нерухомість або земельну ділянку на суму понад 100 тисяч гривень, виплати можуть зупинятися. Юристи уточнюють, що враховується не тільки вартість, але й правовий статус майна та його місце розташування.

Для переселенців важливо враховувати, що наявність житла за межами зон бойових дій або районів із відомою датою завершення окупації може стати підставою для скасування допомоги. Водночас площа менше ніж 13,65 м² на одну особу не впливає на отримання виплат.

Отримувачам радять уважно стежити за змінами у власності та консультуватися з фахівцями, щоб зберегти право на соціальну підтримку.

Крім того, в Києві повідомляли про можливість отримання гуманітарної допомоги.

Вона надається тільки за особистої присутності отримувача. Це правило стосується також дітей шкільного віку. Люди віком 70+ можуть отримати пакети без присутності, але лише після завчасної реєстрації через Google-форму.

