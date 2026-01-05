Новый график движения поездов из Киева касается как направлений курсирования, так и времени отправки и прибытия экспрессов.

Новый график движения поездов из Киева начал действовать, изменения ввела компания-перевозчик "Укрзализныця" на части популярных маршрутов, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм .

"Знаем, как важно вовремя попасть на работу или домой, поэтому делимся изменениями в маршрутах и ​​графиках пригородных поездов в направлении Киева. Пожалуйста, посмотрите этот список, чтобы ваши поездки были комфортными и без сюрпризов", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

С 3 января в Киевской области введены изменения в рейсах и графиках движения отдельных пригородных электропоездов. Корректировка касается как направлений курсирования, так и времени отправления и прибытия поездов, обеспечивающих сообщение между Киевом и населенными пунктами области.

В частности, с 3 января изменены рейсы и расписание таких пригородных поездов. №6804 будет курсировать по маршруту Киев-Пассажирский – Яготин вместо ранее установленного направления в Гребенку. Отправление этого поезда будет осуществляться в 07:10 вместо 06:39, а прибытие в конечную станцию ​​запланировано в 09:31.

Экспресс №6806, наоборот, будет следовать по маршруту Киев-Пассажирский – Гребенка. Время отправления установлено на 08:50, прибытие – в 11:50.

Также изменен №6811, который будет курсировать по направлению Гребенка – Киев-Пассажирский вместо Гребенка – Киев-Волынский. Отправление этого рейса запланировано в 12:32, а прибытие в Киев – в 15:36.

Отдельные изменения коснулись №6916, который с 3 января будет курсировать по маршруту Киев-Пассажирский – Нежин вместо Киев-Волынский – Нежин. Время отправления из Киева установлено в 15:10, прибытие в Нежин – в 18:23.

Кроме того, с 3 января для ряда пригородных поездов введен обновленный график движения без изменения маршрута. Речь идет о:

№6809 Яготин – Киев-Волынский, выезжает в 11:02, прибывает в 13:46 (ранее было 11:35 – 14:06 соответственно).

№6909 Нежин – Киев-Пассажирский, уезжает в 04:58 (ранее было 05:05), прибывает – без изменений.

№6522/6521 Гребенка – Нежин, выезжает в 01:40, прибывает в 04:48 (ранее было 01:45 – 04:53 соответственно).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Киеве: украинцев предупреждают о трудностях в 2026 году, какой товар под угрозой.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: кто может потерять выплаты и почему.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: какие расценки теперь актуальны.