Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає реальним витратам.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області ухвалила Ставищенська селищна рада, повідомляє Politeka.

Нові ставки набули чинності з 1 січня 2026 року і стосуються централізованого водопостачання та водовідведення.

За даними місцевої ради, коригування базується на фінансових розрахунках Ставищенського ЖКП. Підприємство врахувало зростання цін на електроенергію, матеріали та витрати на оплату праці, щоб забезпечити стабільну роботу мереж і підтримати належну якість обслуговування мешканців.

Встановлені тарифи для споживачів становлять: централізоване водопостачання — 30,54 грн за кубометр без ПДВ (36,65 грн із податком), водовідведення — 36,21 грн без ПДВ (43,45 грн із ПДВ). Комунальне підприємство повинне завчасно інформувати жителів, публікувати дані на офіційному сайті ради та гарантувати прозорість інформації. Контроль за виконанням покладено на заступника селищного голови.

У Ставищенському ЖКП підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає реальним витратам та дозволяє підтримувати безперебійну роботу водогонів і каналізаційних систем протягом року, забезпечуючи належну якість обслуговування для всіх мешканців громади.

Місцева влада радить громадянам стежити за оновленою інформацією на офіційних ресурсах і своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути заборгованості та забезпечити стабільне постачання води й водовідведення.

Фахівці також рекомендують планувати сімейний бюджет завчасно, щоб зміни у платіжках не стали неприємним сюрпризом.

