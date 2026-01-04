У січні 2026 року очікується сезонне зростання цін на популярні продукти, також варто чекати на їхній дефіцит у Києві.

Дефіцит продуктів у Києві може спостерігатись на частину товарів, проте з іншими будуть лише позитивні зміни, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Після завершення новорічних свят українські споживачі зможуть помітити позитивні зміни на полицях магазинів. Незважаючи на традиційне підвищення цін у святковий період, експерти прогнозують, що січень та лютий 2026 року принесуть суттєве здешевлення молочної продукції, що стане приємною новиною для покупців.

На складах переробних підприємств наразі накопичено великі запаси продукції з високим відсотком жирності. Ця ситуація змушує рітейлерів поступово переглядати ціни в бік зниження, що дозволить покупцям купувати молочні товари за більш доступною вартістю.

Найбільше скорочення цін торкнеться вершкового масла, вершків та інших жирних молочних продуктів. За словами Марчука, пік здешевлення очікується у першому місяці нового року, коли споживчий попит традиційно знижується після святкового ажіотажу.

У той же час, як зазначив аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Максим Гопка, у січні 2026 року очікується сезонне зростання цін на м’ясо та м’ясопродукти та їхній дефіцит у Києві. Приріст вартості складе приблизно 5-7 відсотків і буде зумовлений традиційно високим попитом після новорічних та різдвяних свят.

Ситуація зі свининою залишатиметься відносно стабільною завдяки імпортним поставкам, що повністю покривають потреби внутрішнього ринку. Водночас яловичина може продовжити дорожчати через дефіцит поголів’я худоби, що створює додатковий тиск на ринкові ціни. Таким чином, споживачі можуть одночасно очікувати зниження цін на молочні продукти та помірне подорожчання м’яса, що відображає сезонні коливання ринку харчової продукції в Україні.

