Ринок поступово входить у фазу дефіциту продуктів у Київській області та інших регіонах України.

Дефіцит продуктів у Київській області та інших регіонах України може спостерігатись на товари вітчизняного виробництва, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розкрили подробиці.

До лютого прогнозують низькі ціни на борщовий набір через надвиробництво та брак сховищ для зберігання овочів. Потім через псування продукції та дефіцит якісних продуктів у Київській області ціни почнуть зростати.

Експерт в аграрній галузі Тарас Баштанник заявив, що нинішня ситуація стала наслідком масового розширення посівів та загального надвиробництва, яке охопило практично всі регіони країни.

Парадокс ринку полягає в тому, що фермери були змушені вирощувати більше через високі ціни минулого року, але тепер пропозиція перевищила попит настільки, що овочі продаються нижче за собівартість. Замість можливості заробити – виробники опинилися в ситуації боротьби за збереження врожаю та мінімізації втрат.

Тепер овочів вирощено значно більше, ніж спроможний спожити внутрішній ринок; виробники не мають достатніх потужностей для тривалого зберігання великих обсягів; фермери продають врожай терміново, щоби уникнути псування.

Особливо гостро проблема постала у господарств, де сховища розраховані на 1000 тонн, а зібрано 3000 і більше. Надлишок неможливо коректно закласти на зберігання, що змушує реалізовувати продукцію практично будь-якою ціною.

Проте ціни знову будуть рости. Аналітики застерігають, що зростання цін може виявитися доволі відчутним, адже ринок поступово входить у фазу дефіциту продуктів у Київській області. За таких умов аграрії вже не матимуть можливості компенсувати фінансові втрати за рахунок реалізації зіпсованої або некондиційної продукції, що додатково посилить тиск на ціноутворення.

