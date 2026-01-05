Жителів Київської області закликають заздалегідь ознайомитися з графіками відключень на 6 січня.

Графіки відключення світла в Київській області на 6 січня будуть діяти у деких населених пунктах через проведення планових робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

Через виконання планових робіт було складено графіки відключення світла в Київській області на 6 січня.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах проводитимуться профілактичні роботи. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії у селі Чепиліївка. Обмеження діятиме з 10 до 16 години за адресами:

Героїв України, Кооперативна, Паркова, Садова, Тараса Шевченка.

З 09:00 до 15:00 в межах Дмитpівської сільської територіальної громади будуть проходити планові ремонти. У зв’язку з їх виконанням буде відключення електроенергії у таких населених пунктах:

Село Мила, вулиця Столична, 2 Г.

Село Дмитрівка, вулиця Молодіжна, 12-14.

Також ДТЕК інформує про проведення планових профілактичних робіт на об’єктах електричних мереж з метою підвищення надійності та якості електропостачання для споживачів.

У зв’язку з виконанням зазначених робіт 06.01.2026 передбачено тимчасове припинення подачі електроенергії в окремих населених пунктах. Зокрема, відключення стосуватиметься села Хотів, вулиці Молодіжної, будинку номер 115, а також села Гвоздів, вулиці Садова Алоє, будинку номер 14/10Г.

Орієнтовний період знеструмлення запланований з 08:00 до 20:00. У цей час фахівці енергокомпанії виконуватимуть необхідні технічні та профілактичні заходи, спрямовані на запобігання аварійним ситуаціям і забезпечення стабільної роботи електромереж у подальшому.

Жителів Київської області закликають заздалегідь ознайомитися з графіками відключень на 6 січня, підготуватися до можливих незручностей та вчасно зарядити необхідні електроприлади.

