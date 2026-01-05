Жители Киевской области призывают заранее ознакомиться с графиками отключений на 6 января.

Графики отключения света в Киевской области на 6 января будут действовать в некоторых населенных пунктах из-за проведения плановых работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "ДТЭК Киевские региональные электросети".

Из-за выполнения плановых работ были составлены графики отключения света в Киевской области на 6 января.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводиться профилактические работы. В связи с выполнением данных работ произойдет отключение электроэнергии в селе Чепылиевка. Ограничение будет действовать с 10 до 16 часов по адресам:

Героев Украины, Кооперативна, Паркова, Садова, Тараса Шевченко.

С 09:00 до 15:00 в рамках Дмытровской сельской территориальной громады будут проходить плановые ремонты. В связи с их выполнением будет отключение электроэнергии в следующих населенных пунктах:

Село Мыла, улица Столычна, 2 Г.

Село Дмытривка, улица Молодижна, 12-14.

Также ДТЭК информирует о проведении плановых профилактических работ на объектах электрических сетей с целью повышения надежности и качества электроснабжения для потребителей.

В связи с выполнением указанных работ 06.01.2026 г. предусмотрено временное прекращение подачи электроэнергии в отдельных населенных пунктах. В частности, отключение будет касаться села Хотив, улицы Молодижной, дома номер 115, а также села Гвоздив, улицы Садова Алое, дома номер 14/10Г.

Ориентировочный период обесточивания запланирован с 08:00 до 20:00. В настоящее время специалисты энергокомпании будут выполнять необходимые технические и профилактические мероприятия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций и обеспечение стабильной работы электросетей в дальнейшем.

Жители Киевской области призывают заранее ознакомиться с графиками отключений на 6 января, подготовиться к возможным неудобствам и вовремя зарядить необходимые электроприборы.

