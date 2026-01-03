Робота для пенсіонерів у Київській області залишається актуальною темою, адже компанії дедалі частіше відкрито заявляють про готовність наймати людей старшого віку.

Робота для пенсіонерів у Київській області охоплює одразу кілька напрямів, де роботодавці шукають відповідальних працівників, повідомляє Politeka.

Ми зібрали найакутальніші варіанти роботи для пенсіонерів у Київській області на сайті work.ua.

Перш за все, будівельний магазин «Будія» відкрив вакансію вантажника на Позняках та у Солом’янському районі. Заробітна плата становить 30 000 – 32 000 гривень.

У компанії зазначають, що шукають людину, яка допомагатиме з завантаженням і розвантаженням будівельних матеріалів, підготовкою замовлень, сортуванням товарів і підтриманням порядку на складі.

Роботодавець підкреслює, що досвід не є обов’язковим, адже новачків готові навчати безпосередньо на місці. Графік: з 8:00 по 18:00 6/1.

Ще один приклад роботи для пенсіонерів у Київській області - посада на підприємстві Паперовий Змій-ОПТ, ТОВ. Роботодавець розширює виробництво та запрошує поклейщика або поклейщицю паперових пакетів.

Вимоги до кандидатів: середня або професійно-технічна освіта та досвід від 6 місяців, а серед особистих якостей цінуються уважність, охайність, відповідальність і вміння працювати в команді.

У компанії наголошують, що виплати заробітної плати відбуваються без затримок, а рівень доходу становить 20 000 – 30 000 гривен, залежно від навичок.

Також у нашому регіоні є посада сфальтобетонника із заробітною платою 25 000 – 27 000 гривень. У вимогах зазначаються знання основних видів асфальтобетонного покриття, мастик, емульсій та асфальтових сумішей.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Києві: кому готові платити щонайменше 20 тисяч гривень щомісяця.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Києві: яких популярних товарів вже не вистачає.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області: чого очікувати жителям.