Работа для пенсионеров в Киевской области остается актуальной темой, ведь компании все чаще открыто заявляют о готовности нанимать людей постарше.

Работа для пенсионеров в Киевской области охватывает сразу несколько направлений, где работодатели ищут ответственных работников, сообщает Politeka.

Мы собрали самые актуальные варианты работы для пенсионеров в Киевской области на сайте work.ua.

Прежде всего, строительный магазин «Будия» открыл вакансию грузчика на Позняках и Соломенском районе. Заработная плата составляет 30000 – 32000 гривен.

В компании отмечают, что ищут человека, который будет помогать с погрузкой и разгрузкой строительных материалов, подготовкой заказов, сортировкой товаров и поддержанием порядка на складе.

Работодатель подчеркивает, что опыт не обязателен, ведь новичков готовы обучать непосредственно на месте. График: с 8:00 до 18:00 6/1.

Еще один пример работы для пенсионеров в Киевской области – должность на предприятии Бумажный Змей-ОПТ, ООО. Работодатель расширяет производство и приглашает поклейщика или поклейщицу бумажных пакетов.

Требования к кандидатам: среднее или профессионально-техническое образование и опыт от 6 месяцев, среди личных качеств ценятся внимательность, опрятность, ответственность и умение работать в команде.

В компании отмечают, что выплаты заработной платы происходят без задержек, а уровень дохода составляет 20 000 – 30 000 гривен в зависимости от навыков.

Также в нашем регионе есть должность сфальтобетонщика с заработной платой 25 000 – 27 000 гривен. В требованиях указываются знания основных видов асфальтобетонного покрытия, мастик, эмульсий и асфальтных смесей.

