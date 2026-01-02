Дефицит продуктов в Киевской области может коснуться преимущественно мяса говядины, молочной продукции и хлебобулочных изделий.

В январе 2026 г. ожидается повышение цен и дефицит продуктов в Киевской области, сообщает Politeka.net.

По словам аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максима Гопки, ситуация на рынке продуктов свинины будет оставаться относительно стабильной благодаря импортным поставкам, покрывающим внутренние потребности. В то же время цены на говядину могут продолжать расти из-за дефицита поголовья крупного рогатого скота в регионе.

Несмотря на достаточное предложение животного белка внутри страны, на конечные цены будут влиять отключение электроэнергии и постепенное удорожание кормов. В частности, увеличение стоимости подсолнечного шрота напрямую повышает себестоимость производства курятины.

Сходные тенденции наблюдаются и в молочном секторе. Закупочные цены на молочное сырье демонстрируют определенную стабильность, однако производители сливочного масла и сыров не будут снижать розничные цены, пытаясь сохранить доходность и иметь финансовый запас для покрытия расходов на генераторы в зимний период.

Хлебобулочные изделия будут также дорожать. Несмотря на высокие урожаи зерновых в 2025 году и стабильные мировые расценки на зерно, рост стоимости хлеба будет сохраняться из-за затрат на энергоносители, переработку и усложненную логистику.

Эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Киевской области может затронуть преимущественно мясо говядины, молочную продукцию и хлебобулочные изделия. В то же время, потребителям советуют планировать закупки заранее и обращать внимание на предложения от локальных производителей и фермеров, чтобы минимизировать финансовые затраты.

Аналитик подчеркивает, что такие сезонные колебания расценок и временная нехватка товаров типичны для зимнего периода, особенно в условиях нестабильной энергетики и логистики.

Источник: Главред.

